Штат избиркома Запорожья оставили без зарплаты

Центральная избирательная комиссия России обратилась в Генпрокуратуру РФ из-за задержки зарплат сотрудникам избиркома Запорожской области и попыток сокращения его штата. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«Глубоко удручает, что глава Запорожской области лишь сейчас „обеспокоился“ ситуацией с длительной невыплатой зарплат нашим запорожским коллегам, которую сам же искусственно и создал», — заявила Памфилова. Ее слова приводит telegram-канал ЦИК России.
Она пояснила, что ЦИК и председатель областной комиссии Галина Катющенко неоднократно обращались к региональным властям с просьбой погасить долги по зарплате. Председатель отметила, что у руководителя региона нет права устанавливать численность сотрудников избирательных комиссий, так как они не входят в состав органов исполнительной власти. Вместе с тем, он обязан осуществлять их софинансирование на основании утвержденной штатной численности, согласно федеральному закону.
К тому же, штатное расписание было согласовано с ним и Минфином РФ, и на его софинансирование выделялись бюджетные средства. В настоящее время Запорожская область получает софинансирование на 56 штатных единиц. Памфилова также выразила недоумение в связи с намерением регионального руководства сократить штат более чем в два раза и потребовать освободить помещения без предоставления альтернативы. По ее словам, все материалы по ситуации направлены не только в Генпрокуратуру, но и в другие федеральные органы для восстановления законности и стабильной работы избиркома в Запорожской области.
Ранее губернатор области Евгений Балицкий заявил, что проблема с выплатой зарплат связана с тем, что руководство Избиркома содержало больше сотрудников, чем предусмотрено законом и бюджетом. Необходимо было сократить штат до 25 человек, так как 85 сотрудников, работающих раз в два или четыре года, считаются неэффективными. По его словам, в других регионах России для работы избирательных комиссий привлекают сотрудников бюджетных организаций без постоянной нагрузки на местный бюджет.
Он также отметил, что утвержденный зарплатный фонд Избиркома был согласован с федеральными органами и принят на всех уровнях. Однако руководство Запорожского Избиркома не привело численность в соответствие с утвержденными цифрами, что привело к исчерпанию бюджета и задолженности. Балицкий уточнил, что сотрудники Избиркома не должны страдать из-за бездействия руководства. По его словам, администрация совместно с федеральными структурами ищет способы погашения задолженности, передает MK.RU.
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