Совет национальной безопасности Сербии выступил с официальным осуждением решения суда Боснии и Герцеговины (БиГ), вынесенного в отношении президента Республики Сербской Милорада Додика. Об этом рассказал сербский лидер Александр Вучич.
«Это решение суда БиГ, хотя и принятое в XXI веке, недемократическое, антицивилизационное и аморальное. Сербия не приемлет решение суда БиГ, и Совет нацбезопасности констатирует, что ситуация в этой сфере в регионе серьезно нарушена», — сказал Вучич в обращении по итогам заседания совбеза.
Вучич отметил, что поставил свою подпись под единогласным решением, которое представляет собой обязательный для исполнения всеми государственными органами Сербии документ. По его словам, Додик не будет арестован на территории страны.
Глава Сербии накануне заявил, что пока он жив, то не станет одобрять решение суда в Сараево, которым Милорад Додик был приговорен к одному году лишения свободы и шестилетнему запрету занимать государственные должности. Осуждение связано с невыполнением распоряжений Кристиана Шмидта, занимающего пост Высокого представителя в БиГ, легитимность которого Белград не признает. В свою очередь, Додик выразил уверенность в получении полной поддержки со стороны Сербии и также обратился за содействием к Российской Федерации и Соединенным Штатам после оглашения приговора.
Позиция Сербии по отношению к решениям международных структур и внешнему давлению остается последовательной. Ранее власти страны неоднократно подчеркивали отказ вводить санкции против России, несмотря на давление со стороны ЕС и Запада. Совет национальной безопасности Сербии еще в марте 2022 года закрепил курс на невмешательство во внутренние дела союзников, а президент Александр Вучич регулярно заявляет о поддержке партнеров и непризнании нежелательных для Белграда решений.
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