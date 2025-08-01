Власти Ханты-Мансийска направили в полицию жалобу дачников на появление дикого кабана в районе садового товарищества «Геолог». В Единую диспетчерскую службу города 30 июля поступило сообщение о свободном передвижении животного по территории СНТ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска.
В администрации уточнили, что первая инстанция, куда необходимо обращаться при появлении диких животных в черте населенного пункта, — органы внутренних дел или служба экстренного реагирования по телефону 112. «В дальнейшем для проведения мероприятий на прилегающей к населенному пункту территории они могут привлечь специалистов департамента недропользования и природных ресурсов Югры», — пояснили в мэрии.
В администрации города также отметили, что если граждане считают, что меры по обеспечению безопасности не были приняты, они вправе обратиться с жалобой к руководителю УМВД России по Югре, в службу собственной безопасности органов внутренних дел или в прокуратуру. По каждому обращению проводится служебная проверка, а заявителя информируют о результатах.
Ранее URA.RU рассказывало, что дикий кабан свободно разгуливал и устраивал беспорядки на дачах СОТ «Движенец» в Ханты-Мансийске. Жители Югры сообщают, что зверь уже повредил курятник и укусил собаку.
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