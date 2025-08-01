01 августа 2025

Власти Ханты-Мансийска отреагировали на появление дикого кабана на дачах

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачники Ханты-Мансийска сообщают, что дикие кабаны часто заходят на их участки
Дачники Ханты-Мансийска сообщают, что дикие кабаны часто заходят на их участки Фото:

Власти Ханты-Мансийска направили в полицию жалобу дачников на появление дикого кабана в районе садового товарищества «Геолог». В Единую диспетчерскую службу города 30 июля поступило сообщение о свободном передвижении животного по территории СНТ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска.

В администрации уточнили, что первая инстанция, куда необходимо обращаться при появлении диких животных в черте населенного пункта, — органы внутренних дел или служба экстренного реагирования по телефону 112. «В дальнейшем для проведения мероприятий на прилегающей к населенному пункту территории они могут привлечь специалистов департамента недропользования и природных ресурсов Югры», — пояснили в мэрии.

В администрации города также отметили, что если граждане считают, что меры по обеспечению безопасности не были приняты, они вправе обратиться с жалобой к руководителю УМВД России по Югре, в службу собственной безопасности органов внутренних дел или в прокуратуру. По каждому обращению проводится служебная проверка, а заявителя информируют о результатах.

Ранее URA.RU рассказывало, что дикий кабан свободно разгуливал и устраивал беспорядки на дачах СОТ «Движенец» в Ханты-Мансийске. Жители Югры сообщают, что зверь уже повредил курятник и укусил собаку.

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Власти Ханты-Мансийска направили в полицию жалобу дачников на появление дикого кабана в районе садового товарищества «Геолог». В Единую диспетчерскую службу города 30 июля поступило сообщение о свободном передвижении животного по территории СНТ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска. В администрации уточнили, что первая инстанция, куда необходимо обращаться при появлении диких животных в черте населенного пункта, — органы внутренних дел или служба экстренного реагирования по телефону 112. «В дальнейшем для проведения мероприятий на прилегающей к населенному пункту территории они могут привлечь специалистов департамента недропользования и природных ресурсов Югры», — пояснили в мэрии. В администрации города также отметили, что если граждане считают, что меры по обеспечению безопасности не были приняты, они вправе обратиться с жалобой к руководителю УМВД России по Югре, в службу собственной безопасности органов внутренних дел или в прокуратуру. По каждому обращению проводится служебная проверка, а заявителя информируют о результатах. Ранее URA.RU рассказывало, что дикий кабан свободно разгуливал и устраивал беспорядки на дачах СОТ «Движенец» в Ханты-Мансийске. Жители Югры сообщают, что зверь уже повредил курятник и укусил собаку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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