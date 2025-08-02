NYT: Индия продолжит покупать российскую нефть вопреки угрозам Трампа

Индия намерена сохранять прежний объем закупок российской нефти, несмотря на угрозы со стороны президента США Дональда Трампа. Издание New York Times сообщает, что изменений в энергетической политике страны не произошло, а правительство не давало распоряжений нефтяным компаниям об ограничении импорта из России.
«Два высокопоставленных индийских чиновника заявили, что политика не изменилась. Один из них заявил, что правительство „не давало нефтяным компаниям никаких указаний“ о сокращении импорта из России», — сказано в статье издания.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джаисвал заявил, что подход Нью-Дели к покупке российской нефти остается неизменным. По его словам, сотрудничество Индии с другими государствами основывается на взаимной выгоде и должно восприниматься вне контекста мнения третьих стран.
На сегодняшний день Индия занимает второе место в мире по объему импорта российской нефти, уступая лишь Китаю. В прошлом индийские СМИ уже опровергали сообщения западных изданий и заявления Дональда Трампа о якобы готовящемся отказе Индии от закупок нефти из России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.