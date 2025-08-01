В Челябинске проходит фестиваль «Беллочелло». Хедлайнером вечера стала уроженка города, российская стендап-комикесса, участница проекта «Женский стендап» Надя Джабраилова. Она рассказала, что очень любит родную землю.
"Я жила в поселке "Чурилово". Там построили набережную. Это — вау. Это как где-то на юге Франции, без преувеличения", — поделилась Джабраилова.
Артистка рассказала, что обожает Челябинск. Она отметила искренность местных жителей. "У меня все комики-друзья, которые приезжают с концертом в Челябинск, говорят, что им здесь очень нравится", — отметила артистка.
Также организаторы устроили танцевальный батл. Зрителей радовали выступления артистов.
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