01 августа 2025

Стендап-комикесса Джабраилова сравнила Чурилово под Челябинском с югом Франции. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Надя Джабраилова призналась в любви Челябинску
Надя Джабраилова призналась в любви Челябинску Фото:

В Челябинске проходит фестиваль «Беллочелло». Хедлайнером вечера стала уроженка города, российская стендап-комикесса, участница проекта «Женский стендап» Надя Джабраилова. Она рассказала, что очень любит родную землю.

"Я жила в поселке "Чурилово". Там построили набережную. Это — вау. Это как где-то на юге Франции, без преувеличения", — поделилась Джабраилова.

Артистка рассказала, что обожает Челябинск. Она отметила искренность местных жителей. "У меня все комики-друзья, которые приезжают с концертом в Челябинск, говорят, что им здесь очень нравится", — отметила артистка.

Также организаторы устроили танцевальный батл. Зрителей радовали выступления артистов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске проходит фестиваль «Беллочелло». Хедлайнером вечера стала уроженка города, российская стендап-комикесса, участница проекта «Женский стендап» Надя Джабраилова. Она рассказала, что очень любит родную землю. "Я жила в поселке "Чурилово". Там построили набережную. Это — вау. Это как где-то на юге Франции, без преувеличения", — поделилась Джабраилова. Артистка рассказала, что обожает Челябинск. Она отметила искренность местных жителей. "У меня все комики-друзья, которые приезжают с концертом в Челябинск, говорят, что им здесь очень нравится", — отметила артистка. Также организаторы устроили танцевальный батл. Зрителей радовали выступления артистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...