Торговый центр «Белый рынок» в Челябинске отмечает день рождения фестивалем «Беллочелло». Фудмаркету исполняется шесть лет. В честь события организаторы устроили танцевальный батл и выступления артистов.
«Мероприятия начались в полдень около ТЦ. Проходили танцевальные хип-хоп батлы. Сначала на импровизированную сцену вышли дети. После состязались в мастерстве подростки и взрослые», — передает корреспондент URA.RU.
На фестивале работает две локации. Помимо площадки батла, внимание гостей приковано к сцене. На ней зрителей радуют группы Fonetica и DJ Макс Сидоров, а также стендап-комик из Челябинска Надя Джабраилова.
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