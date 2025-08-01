01 августа 2025

В Челябинске уличный фестиваль с брейк-дансом собрал толпы людей. Видео

ТЦ «Белый рынок» в Челябинске отмечают фестивалем «Беллочелло»
© Служба новостей «URA.RU»
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Танцевальные батлы продолжались весь фестивальный день
Танцевальные батлы продолжались весь фестивальный день Фото:

Торговый центр «Белый рынок» в Челябинске отмечает день рождения фестивалем «Беллочелло». Фудмаркету исполняется шесть лет. В честь события организаторы устроили танцевальный батл и выступления артистов.

«Мероприятия начались в полдень около ТЦ. Проходили танцевальные хип-хоп батлы. Сначала на импровизированную сцену вышли дети. После состязались в мастерстве подростки и взрослые», — передает корреспондент URA.RU. 

На фестивале работает две локации. Помимо площадки батла, внимание гостей приковано к сцене. На ней зрителей радуют группы Fonetica и DJ Макс Сидоров, а также стендап-комик из Челябинска Надя Джабраилова.

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Торговый центр «Белый рынок» в Челябинске отмечает день рождения фестивалем «Беллочелло». Фудмаркету исполняется шесть лет. В честь события организаторы устроили танцевальный батл и выступления артистов. «Мероприятия начались в полдень около ТЦ. Проходили танцевальные хип-хоп батлы. Сначала на импровизированную сцену вышли дети. После состязались в мастерстве подростки и взрослые», — передает корреспондент URA.RU.  На фестивале работает две локации. Помимо площадки батла, внимание гостей приковано к сцене. На ней зрителей радуют группы Fonetica и DJ Макс Сидоров, а также стендап-комик из Челябинска Надя Джабраилова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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