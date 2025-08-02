Захарова вспомнила стихотворение Маяковского, увидев признание ООН

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Захарова привела цитату из стихотворения Владимира Маяковского «Прозаседавшиеся»
Захарова привела цитату из стихотворения Владимира Маяковского «Прозаседавшиеся» Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сведения, содержащиеся в свежем докладе ООН, в котором отмечается крайне низкий уровень интереса к материалам организации. В своем комментарии Захарова прибегла к цитатам из стихотворения Владимира Маяковского «Прозаседавшиеся», чтобы проиллюстрировать ситуацию с невниманием к отчетам ООН.

«Точно как у Маяковского в бессмертном „Прозаседавшиеся“: „С волнения не уснешь. Утро раннее. Мечтой встречаю рассвет ранний: „О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!“, — написала Захарова в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в 2024 году организацией была проделана огромная работа. Было организовано свыше 27 тысяч заседаний с участием 240 различных структур, а секретариатом ООН было подготовлено 1100 докладов. Однако многие из этих отчетов мало кто читает, признался Гутерриш. 5% самых популярных отчетов скачивают более 5500 раз, заявил генсек ООН.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сведения, содержащиеся в свежем докладе ООН, в котором отмечается крайне низкий уровень интереса к материалам организации. В своем комментарии Захарова прибегла к цитатам из стихотворения Владимира Маяковского «Прозаседавшиеся», чтобы проиллюстрировать ситуацию с невниманием к отчетам ООН. «Точно как у Маяковского в бессмертном „Прозаседавшиеся“: „С волнения не уснешь. Утро раннее. Мечтой встречаю рассвет ранний: „О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!“, — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в 2024 году организацией была проделана огромная работа. Было организовано свыше 27 тысяч заседаний с участием 240 различных структур, а секретариатом ООН было подготовлено 1100 докладов. Однако многие из этих отчетов мало кто читает, признался Гутерриш. 5% самых популярных отчетов скачивают более 5500 раз, заявил генсек ООН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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