В Мали арестовали бывшего премьера

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Экс-премьер Мали арестован по обвинениям в подстрекательстве к беспорядкам
Экс-премьер Мали арестован по обвинениям в подстрекательстве к беспорядкам Фото:

Бывший премьер-министр Мали Муса Мара арестован по обвинениям в дискредитации власти и подстрекательстве к беспорядкам. Об этом сообщает радиостанция RFI.

По данным источника, Мусе Маре были предъявлены обвинения, после чего он был взят под стражу. Среди выдвинутых обвинений — подрыв доверия к государству, противодействие законной власти и подстрекательство к общественным беспорядкам. Как отмечает RFI, перед арестом политик провел ряд встреч с оппозиционными деятелями и активистами. После этого он опубликовал сообщение в соцсети X, где резко раскритиковал власти страны. Судебное разбирательство по делу Мусы Мары назначено на 29 сентября.

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Бывший премьер-министр Мали Муса Мара арестован по обвинениям в дискредитации власти и подстрекательстве к беспорядкам. Об этом сообщает радиостанция RFI. По данным источника, Мусе Маре были предъявлены обвинения, после чего он был взят под стражу. Среди выдвинутых обвинений — подрыв доверия к государству, противодействие законной власти и подстрекательство к общественным беспорядкам. Как отмечает RFI, перед арестом политик провел ряд встреч с оппозиционными деятелями и активистами. После этого он опубликовал сообщение в соцсети X, где резко раскритиковал власти страны. Судебное разбирательство по делу Мусы Мары назначено на 29 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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