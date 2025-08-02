В Мали арестовали бывшего премьера

Бывший премьер-министр Мали Муса Мара арестован по обвинениям в дискредитации власти и подстрекательстве к беспорядкам. Об этом сообщает радиостанция RFI.
По данным источника, Мусе Маре были предъявлены обвинения, после чего он был взят под стражу. Среди выдвинутых обвинений — подрыв доверия к государству, противодействие законной власти и подстрекательство к общественным беспорядкам. Как отмечает RFI, перед арестом политик провел ряд встреч с оппозиционными деятелями и активистами. После этого он опубликовал сообщение в соцсети X, где резко раскритиковал власти страны. Судебное разбирательство по делу Мусы Мары назначено на 29 сентября.
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