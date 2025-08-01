01 августа 2025

Экс-глава департамента ЖКХ Перми возглавил поселок Сылва

Экс-начальник ЖКХ Перми Вадим Казанцев получил новую должность в Пермском округе
© Служба новостей «URA.RU»
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В администрации Пермского округа произошли очередные кадровые изменения
В администрации Пермского округа произошли очередные кадровые изменения Фото:

Экс-начальник департамента ЖКХ Перми Вадим Казанцев назначен руководителем Сылвенского территориального управления Пермского округа, продолжив череду кадровых перемещений бывших городских чиновников в окружную администрацию. Об этом сообщают СМИ.

«Вадим Казанцев возглавил Сылвенское территориальное управление Пермского округа. С января 2024 года он занимал пост начальника департамента ЖКХ Перми. В конце апреля 2025 года он уволился из мэрии», — передает «Новый компаньон».   

Кадровые изменения последовали после смены ответственного за сферу ЖКХ в администрации города. На должность вице-мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства вместо Игоря Субботина был назначен Артем Балахнин, ранее занимавший пост министра ЖКХ Пермского края.

В конце апреля 2025 года URA.RU сообщало о том, что департамент ЖКХ Перми покидает начальник Вадим Казанцев и его заместитель Олег Белоусов. Их последний рабочий день был 30 числа. Белоусов назначен руководителем Кондратовского территориального управления администрации Пермского муниципального округа.

С начала 2025 года Пермский округ возглавляет Ольга Андрианова, бывший первый заместитель главы Перми. Под ее руководство уже перешли несколько бывших сотрудников городской администрации.

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Экс-начальник департамента ЖКХ Перми Вадим Казанцев назначен руководителем Сылвенского территориального управления Пермского округа, продолжив череду кадровых перемещений бывших городских чиновников в окружную администрацию. Об этом сообщают СМИ. «Вадим Казанцев возглавил Сылвенское территориальное управление Пермского округа. С января 2024 года он занимал пост начальника департамента ЖКХ Перми. В конце апреля 2025 года он уволился из мэрии», — передает «Новый компаньон».    Кадровые изменения последовали после смены ответственного за сферу ЖКХ в администрации города. На должность вице-мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства вместо Игоря Субботина был назначен Артем Балахнин, ранее занимавший пост министра ЖКХ Пермского края. В конце апреля 2025 года URA.RU сообщало о том, что департамент ЖКХ Перми покидает начальник Вадим Казанцев и его заместитель Олег Белоусов. Их последний рабочий день был 30 числа. Белоусов назначен руководителем Кондратовского территориального управления администрации Пермского муниципального округа. С начала 2025 года Пермский округ возглавляет Ольга Андрианова, бывший первый заместитель главы Перми. Под ее руководство уже перешли несколько бывших сотрудников городской администрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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