Экс-глава департамента ЖКХ Перми возглавил поселок Сылва

Экс-начальник департамента ЖКХ Перми Вадим Казанцев назначен руководителем Сылвенского территориального управления Пермского округа, продолжив череду кадровых перемещений бывших городских чиновников в окружную администрацию. Об этом сообщают СМИ.
«Вадим Казанцев возглавил Сылвенское территориальное управление Пермского округа. С января 2024 года он занимал пост начальника департамента ЖКХ Перми. В конце апреля 2025 года он уволился из мэрии», — передает «Новый компаньон».
Кадровые изменения последовали после смены ответственного за сферу ЖКХ в администрации города. На должность вице-мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства вместо Игоря Субботина был назначен Артем Балахнин, ранее занимавший пост министра ЖКХ Пермского края.
В конце апреля 2025 года URA.RU сообщало о том, что департамент ЖКХ Перми покидает начальник Вадим Казанцев и его заместитель Олег Белоусов. Их последний рабочий день был 30 числа. Белоусов назначен руководителем Кондратовского территориального управления администрации Пермского муниципального округа.
С начала 2025 года Пермский округ возглавляет Ольга Андрианова, бывший первый заместитель главы Перми. Под ее руководство уже перешли несколько бывших сотрудников городской администрации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!