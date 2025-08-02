На одной из московских станций введут временные ограничения

На станции метро «Бауманская» в Москве изменяется график работы вестибюля в рабочие дни, начиная с 4 августа. Об этом рассказали в департаменте транспорта (дептранс) Москвы.
«С 4 августа 2025 года на станции „Бауманская“ в связи с ремонтом эскалатора в утренние часы пик и при скоплении пассажиров возможны ситуативные ограничения входа на станцию», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале московского дептранса.
В департаменте подчеркивают, что проведение ремонта эскалаторов в установленные сроки является важным условием обеспечения безопасности и комфорта пассажиров. Поэтому людям советуют с понимаем отнестись к грядущим работам, а также по возможности пользоваться либо наземным транспортом, либо ездить на метро, когда поток людей меньше.
В Москве сегодня стартовал ночной велофестиваль, который также пройдет ночью 3 августа. Из-за этого события был введен запрет на проезд машин на Садовом кольце в обоих направлениях. Кроме того, с полуночи 31 июля и до конца мероприятия запрещена парковка на Зубовской и Большой Пироговской.
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