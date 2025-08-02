На одной из московских станций введут временные ограничения

На станции метро «Бауманская» изменили график работы вестибюля с 4 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения в работе станции связаны с ремонтом эскалатора
Ограничения в работе станции связаны с ремонтом эскалатора Фото:

На станции метро «Бауманская» в Москве изменяется график работы вестибюля в рабочие дни, начиная с 4 августа. Об этом рассказали в департаменте транспорта (дептранс) Москвы.

«С 4 августа 2025 года на станции „Бауманская“ в связи с ремонтом эскалатора в утренние часы пик и при скоплении пассажиров возможны ситуативные ограничения входа на станцию», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале московского дептранса.

В департаменте подчеркивают, что проведение ремонта эскалаторов в установленные сроки является важным условием обеспечения безопасности и комфорта пассажиров. Поэтому людям советуют с понимаем отнестись к грядущим работам, а также по возможности пользоваться либо наземным транспортом, либо ездить на метро, когда поток людей меньше.

В Москве сегодня стартовал ночной велофестиваль, который также пройдет ночью 3 августа. Из-за этого события был введен запрет на проезд машин на Садовом кольце в обоих направлениях. Кроме того, с полуночи 31 июля и до конца мероприятия запрещена парковка на Зубовской и Большой Пироговской.

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На станции метро «Бауманская» в Москве изменяется график работы вестибюля в рабочие дни, начиная с 4 августа. Об этом рассказали в департаменте транспорта (дептранс) Москвы. «С 4 августа 2025 года на станции „Бауманская“ в связи с ремонтом эскалатора в утренние часы пик и при скоплении пассажиров возможны ситуативные ограничения входа на станцию», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале московского дептранса. В департаменте подчеркивают, что проведение ремонта эскалаторов в установленные сроки является важным условием обеспечения безопасности и комфорта пассажиров. Поэтому людям советуют с понимаем отнестись к грядущим работам, а также по возможности пользоваться либо наземным транспортом, либо ездить на метро, когда поток людей меньше. В Москве сегодня стартовал ночной велофестиваль, который также пройдет ночью 3 августа. Из-за этого события был введен запрет на проезд машин на Садовом кольце в обоих направлениях. Кроме того, с полуночи 31 июля и до конца мероприятия запрещена парковка на Зубовской и Большой Пироговской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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