Стали известны последние слова умершей легенды Rolling Stones

Умерший музыкант Rolling Stones перед смертью признался, что устал
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Леонардо Хименес скончался на 87-м году жизни
Леонардо Хименес скончался на 87-м году жизни Фото:

Последними словами легендарного участника группы The Rolling Stones и шестикратного лауреата премии «Грэмми» Леонардо «Флако» Хименеса были: «Я устал». Об этом рассказал его сын Артуро. 

«Сын Хименеса, Артуро, рассказал, что последними словами его отца были: „Я устал“», — сообщает The San Antonio Express News. За несколько месяцев до смерти Хименес был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия, вызванного возрастными изменениями и хроническими заболеваниями.

Музыкант скончался, находясь рядом с членами своей семьи. За годы своей творческой деятельности выпустил свыше 20 альбомов. 

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Последними словами легендарного участника группы The Rolling Stones и шестикратного лауреата премии «Грэмми» Леонардо «Флако» Хименеса были: «Я устал». Об этом рассказал его сын Артуро.  «Сын Хименеса, Артуро, рассказал, что последними словами его отца были: „Я устал“», — сообщает The San Antonio Express News. За несколько месяцев до смерти Хименес был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия, вызванного возрастными изменениями и хроническими заболеваниями. Музыкант скончался, находясь рядом с членами своей семьи. За годы своей творческой деятельности выпустил свыше 20 альбомов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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