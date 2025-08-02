Умер легендарный музыкант The Rolling Stones, шестикратный лауреат Грэмми

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Легендарный музыкант умер в возрасте 86 лет
Легендарный музыкант умер в возрасте 86 лет Фото:

Легендарный участник группы The Rolling Stones, шестикратный лауреат премии «Грэмми» Леонардо «Флако» Хименес скончался на 87-м году жизни. Об этом 2 августа сообщает издание National World со ссылкой на близких музыканта.

По данным источника, причиной смерти Хименеса стали «проблемы с медициной». «Шестикратный лауреат премии „Грэмми“ певец Флако Хименес умер в возрасте 86 лет», — отмечается в сообщении National World.

Также уточняется, что Хименес ушел из жизни в кругу семьи. За несколько месяцев до смерти его госпитализировали после ухудшения состояния здоровья, связанному с возрастом и хроническими заболеваниями. Официальных комментариев от представителей The Rolling Stones на момент публикации не поступало.

Музыкант, известный под прозвищем «Флако», что в переводе означает «худой», за годы своей творческой деятельности выпустил свыше 20 альбомов. Особую популярность он приобрел благодаря исполнению музыки в жанре текс-мекс, который сформировался среди мексикано-американских общин в центральной и северной части Техаса.

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Легендарный участник группы The Rolling Stones, шестикратный лауреат премии «Грэмми» Леонардо «Флако» Хименес скончался на 87-м году жизни. Об этом 2 августа сообщает издание National World со ссылкой на близких музыканта. По данным источника, причиной смерти Хименеса стали «проблемы с медициной». «Шестикратный лауреат премии „Грэмми“ певец Флако Хименес умер в возрасте 86 лет», — отмечается в сообщении National World. Также уточняется, что Хименес ушел из жизни в кругу семьи. За несколько месяцев до смерти его госпитализировали после ухудшения состояния здоровья, связанному с возрастом и хроническими заболеваниями. Официальных комментариев от представителей The Rolling Stones на момент публикации не поступало. Музыкант, известный под прозвищем «Флако», что в переводе означает «худой», за годы своей творческой деятельности выпустил свыше 20 альбомов. Особую популярность он приобрел благодаря исполнению музыки в жанре текс-мекс, который сформировался среди мексикано-американских общин в центральной и северной части Техаса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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