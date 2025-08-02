Эксперт рассказал, что будет с российской валютой в начале недели

На следующей неделе курс доллара может достичь отметки 80-81,5 рублей. Об этом сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.
«Прогноз курса рубля на понедельник — 80 — 81,5 рублей за доллар США и 11 — 11,5 за китайский юань», — заявил Шепелев. Его слова приводит финансы mail.
Ранее Банк России повысил официальный курс доллара выше 82 рублей, установив его на 30 июля на уровне 82,2197 рубля, что на 2,64 рубля больше предыдущего значения. Согласно информации с официального сайта Центробанка, курс евро составит 94,9976 рубля, а курс юаня — 11,4270 рубля. Также в Сбербанке прогнозируют, что к декабрю доллар может стоить около 90 рублей, а ключевая ставка Центробанка снизится до 16% с текущих 18%.
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