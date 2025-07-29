ЦБ значительно повысил курс доллара, доведя его до максимума за три месяца

Банк России значительно увеличил официальный курс доллара, подняв его выше отметки в 82 рубля впервые за последние три месяца. Установленная на 30 июля ставка составит 82,2197 рубля за доллар, что на 2,64 рубля больше предыдущего значения. Информация опубликована на официальном сайте Центробанка.
«Доллар США — 82,2197 <...> Евро — 94,9976 <...> Юань — 11,4270», — указано на сайте регулятора. Данные курсы будут установлены с 30 июля,
«По состоянию на 30 июля официальный курс доллара США установлен на уровне 82,2197 рубля, евро — 94,9976 рубля, юаня — 11,427 рубля», — сообщили в пресс-службе Банка России.
Ранее в Сбере дали прогноз по курсу доллара и ключевой ставке. По данным представителя банка, в декабрю доллар, вероятно, будет стоить около 90 рублей. Сбербанк также ожидает, что к концу года ключевая ставка Центробанка снизится до 16% при нынешних 18%.
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