В Виннице прошли самые масштабные протесты против принудительной мобилизации на Украине с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в российских силовых структурах. Сотни граждан пытались прорваться на городской стадион, где проходил сбор новобранцев для ВСУ.
«Это самая масштабная акция протеста против принудительной мобилизации на Украине с начала СВО. Итогом протестов стали столкновения с полицией, избиение женщин, массовые задержания и возбуждение уголовных дел против участников», — рассказал собеседник агентству ТАСС.
По данным источника, причиной массового недовольства стала активизация работы местного территориального центра комплектования (ТЦК), который экстренно набирает новобранцев для 59-й отдельной мотопехотной бригады и 120-й отдельной бригады территориальной обороны. Обе части в последнее время понесли значительные потери под Красноармейском и Волчанском соответственно.
По информации издания «Страна», сотрудники военкомата привезли на стадион в Виннице около ста мужчин для проведения мобилизационных процедур. После этого женщины, чьи родственники оказались среди призывников, попытались прорваться на территорию стадиона, чтобы освободить мужчин. В результате протестующие сломали ворота, а прибывшая полиция применила силу для разгона толпы. С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался.
Ранее американский политолог Гилберт Доктороу отмечал, что массовое недовольство мобилизацией и силовые методы военкоматов могут привести к политическому кризису на Украине и росту оппозиционных настроений. В некоторых городах, таких как Харьков, среди жителей уже усиливается поддержка России.
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