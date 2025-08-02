Жительница Копейска Челябинской области обнаружила на веранде своего сада необычный организм — физарум многоглавый, известный как «blob» или «капля» из одноименного фильма ужасов. Об этом дачница сообщила в социальных сетях.
«Большинство моих знакомых, которым я показывала фото, сказали „гадость“. А это физарум многоглавый. На открытой веранде в моем саду городе в Копейске лежал половичок. Он отсырел из-за дождливой погоды и стал местом обитания этого оранжевого инопланетянина», — написала Светлана Полежаева в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «Вконтакте».
Физарум многоглавый способен самостоятельно перемещаться, объединяя свои клетки в единое «тело». Он может находить кратчайший путь к пище, что привлекло внимание ученых и широкой публики.
Также женщина заметила на приусадебном участке скопление мельчайших шариков разного цвета — оранжевого и коричневого, напоминающих яркие бусины. Это оказался миксомицет трихия — вид слизевика, который часто встречается во влажных местах и участвует в разложении органических остатков.
Как сообщало URA.RU ранее, дачница из поселка Новосинеглазово обнаружила на своем участке ядовитый гриб — гнездовку полосатую. Он имеет оригинальную форму и напоминает птичье гнездо или подгоревшую тарталетку, а употребление его в пищу может вызвать кому.
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