02 августа 2025
01 августа 2025

Челябинка обнаружила в саду загадочный организм из фильма ужасов. Фото

Жительница Копейска обнаружила физарум многоглавый
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина обнаружила миксомицет у себя на даче
Женщина обнаружила миксомицет у себя на даче Фото:

Жительница Копейска Челябинской области обнаружила на веранде своего сада необычный организм — физарум многоглавый, известный как «blob» или «капля» из одноименного фильма ужасов. Об этом дачница сообщила в социальных сетях.

«Большинство моих знакомых, которым я показывала фото, сказали „гадость“. А это физарум многоглавый. На открытой веранде в моем саду городе в Копейске лежал половичок. Он отсырел из-за дождливой погоды и стал местом обитания этого оранжевого инопланетянина», — написала Светлана Полежаева в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «Вконтакте».

Физарум многоглавый способен самостоятельно перемещаться, объединяя свои клетки в единое «тело». Он может находить кратчайший путь к пище, что привлекло внимание ученых и широкой публики.

Также женщина заметила на приусадебном участке скопление мельчайших шариков разного цвета — оранжевого и коричневого, напоминающих яркие бусины. Это оказался миксомицет трихия — вид слизевика, который часто встречается во влажных местах и участвует в разложении органических остатков.

Как сообщало URA.RU ранее, дачница из поселка Новосинеглазово обнаружила на своем участке ядовитый гриб — гнездовку полосатую. Он имеет оригинальную форму и напоминает птичье гнездо или подгоревшую тарталетку, а употребление его в пищу может вызвать кому.

Физарум многоглавый относится к виду миксомицетов
Физарум многоглавый относится к виду миксомицетов
Фото:
Трихия выглядит как микроскопические оранжевые капельки булавовидной формы
Трихия выглядит как микроскопические оранжевые капельки булавовидной формы
Фото:

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Жительница Копейска Челябинской области обнаружила на веранде своего сада необычный организм — физарум многоглавый, известный как «blob» или «капля» из одноименного фильма ужасов. Об этом дачница сообщила в социальных сетях. «Большинство моих знакомых, которым я показывала фото, сказали „гадость“. А это физарум многоглавый. На открытой веранде в моем саду городе в Копейске лежал половичок. Он отсырел из-за дождливой погоды и стал местом обитания этого оранжевого инопланетянина», — написала Светлана Полежаева в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «Вконтакте». Физарум многоглавый способен самостоятельно перемещаться, объединяя свои клетки в единое «тело». Он может находить кратчайший путь к пище, что привлекло внимание ученых и широкой публики. Также женщина заметила на приусадебном участке скопление мельчайших шариков разного цвета — оранжевого и коричневого, напоминающих яркие бусины. Это оказался миксомицет трихия — вид слизевика, который часто встречается во влажных местах и участвует в разложении органических остатков. Как сообщало URA.RU ранее, дачница из поселка Новосинеглазово обнаружила на своем участке ядовитый гриб — гнездовку полосатую. Он имеет оригинальную форму и напоминает птичье гнездо или подгоревшую тарталетку, а употребление его в пищу может вызвать кому.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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