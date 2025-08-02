02 августа 2025

Власти Херсона объявили эвакуацию после пропажи света и газа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Микрорайон остался без электричества и газоснабжения
Микрорайон остался без электричества и газоснабжения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Херсона объявили о необходимости срочной эвакуации жителей микрорайона Корабел после повреждения моста и газопровода в результате авиаудара. Об этом пишут украинские telegram-каналы.

«Из-за повреждения моста, ведущего в микрорайон Корабел, настоятельно призываем местных жителей эвакуироваться. Кроме этого, изуродован и газопровод. Некоторое время микрорайон будет без „голубого топлива“», — говорится в сообщениях.

Из-за разрушений движение транспорта в микрорайон парализовано. Это осложняет доставку продуктов питания и предметов первой необходимости. Жителям Корабела рекомендовано временно переселиться в другие районы Херсона.

Как сообщало URA.RU ранее, в Николаеве вечером 2 августа зафиксировали внезапное отключение электричества. По сообщениям местных СМИ, они начались после серии взрывов в указанных районах. Также раздались удары в подконтрольном ВСУ Херсоне, расположенном на правобережье Днепра.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Херсона объявили о необходимости срочной эвакуации жителей микрорайона Корабел после повреждения моста и газопровода в результате авиаудара. Об этом пишут украинские telegram-каналы. «Из-за повреждения моста, ведущего в микрорайон Корабел, настоятельно призываем местных жителей эвакуироваться. Кроме этого, изуродован и газопровод. Некоторое время микрорайон будет без „голубого топлива“», — говорится в сообщениях. Из-за разрушений движение транспорта в микрорайон парализовано. Это осложняет доставку продуктов питания и предметов первой необходимости. Жителям Корабела рекомендовано временно переселиться в другие районы Херсона. Как сообщало URA.RU ранее, в Николаеве вечером 2 августа зафиксировали внезапное отключение электричества. По сообщениям местных СМИ, они начались после серии взрывов в указанных районах. Также раздались удары в подконтрольном ВСУ Херсоне, расположенном на правобережье Днепра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...