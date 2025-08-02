02 августа 2025

Аэропорт Сочи внезапно перестал работать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Когда ограничения будут сняты - неизвестно
Когда ограничения будут сняты - неизвестно Фото:

В Сочи временно приостановлена работа аэропорта Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений», — сообщается в telegram-канале аэропорта. 

Ранее в Сочи была объявлена угроза атаки беспилотников. Местных жителей призвали укрыться в помещениях без окон.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сочи временно приостановлена работа аэропорта Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений», — сообщается в telegram-канале аэропорта.  Ранее в Сочи была объявлена угроза атаки беспилотников. Местных жителей призвали укрыться в помещениях без окон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...