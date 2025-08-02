Аэропорт Сочи внезапно перестал работать

Когда ограничения будут сняты - неизвестно
В Сочи временно приостановлена работа аэропорта Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений», — сообщается в telegram-канале аэропорта.
Ранее в Сочи была объявлена угроза атаки беспилотников. Местных жителей призвали укрыться в помещениях без окон.
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