В Конгрессе США резко выступили против помощи Украине

Конгрессвумен Тейлор-Грин: администрация США предает собственный народ
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В Конгрессе США признали, что Белый дом разжигает конфликт на Украине
В Конгрессе США признали, что Белый дом разжигает конфликт на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Администрация США предает интересы собственного населения, поддерживая конфликт на Украине. Об этом сообщила американская конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин. По ее словам, продолжение финансирования ВСУ может привести к потере поддержки республиканцев среди избирателей.

«Финансирование, разжигание и, в конечном счете, ведение боевых действий с Россией на Украине в полной мере стало бы предательством по отношению к большинству американцев, которые не хотят иметь ничего общего с оплатой убийства людей...» — отметила конгрессвумен. Пост она опубликовала на своей странице в соцсети Х.

Тейлор-Грин подчеркнула, что большинство жителей США не одобряют участие страны в военных столкновениях за рубежом и не хотят финансировать такие действия. В своем заявлении политик также выразила недовольство тем, что власти Штатов поддерживают «наступательные войны» в интересах Израиля. Конгрессвумен считает такую политику ошибочной и несправедливой по отношению к гражданам США.

В то же время президент США Дональд Трамп сообщил о размещении двух атомных подводных лодок в определенных регионах в ответ на резкие высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. По словам Трампа, этот шаг предпринят на случай, если «глупые и провокационные заявления» российского политика получат дальнейшее развитие.

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Администрация США предает интересы собственного населения, поддерживая конфликт на Украине. Об этом сообщила американская конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин. По ее словам, продолжение финансирования ВСУ может привести к потере поддержки республиканцев среди избирателей. «Финансирование, разжигание и, в конечном счете, ведение боевых действий с Россией на Украине в полной мере стало бы предательством по отношению к большинству американцев, которые не хотят иметь ничего общего с оплатой убийства людей...» — отметила конгрессвумен. Пост она опубликовала на своей странице в соцсети Х. Тейлор-Грин подчеркнула, что большинство жителей США не одобряют участие страны в военных столкновениях за рубежом и не хотят финансировать такие действия. В своем заявлении политик также выразила недовольство тем, что власти Штатов поддерживают «наступательные войны» в интересах Израиля. Конгрессвумен считает такую политику ошибочной и несправедливой по отношению к гражданам США. В то же время президент США Дональд Трамп сообщил о размещении двух атомных подводных лодок в определенных регионах в ответ на резкие высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. По словам Трампа, этот шаг предпринят на случай, если «глупые и провокационные заявления» российского политика получат дальнейшее развитие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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