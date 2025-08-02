Екатеринбуржцы не могут улететь из Сочи из-за атак дронов

Двум рейсам из Сочи в Екатеринбург перенесли время вылета из-за атак беспилотных воздушных судов (БПЛА) на Краснодарский край. Информация об этом есть на онлайн-табло сочинского аэропорта.
Так, были перенесены рейсы авиакомпаний «Уральские авиалинии» и «Россия». Время вылета сдвинулось на 40 минут.
Рейсы в Сочи также задерживаются и в аэропорту Кольцово. На момент публикации вылет перенесли у аналогичных авиакомпаний. Задержка составляет два часа.
Ранее в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это сделано в целях безопасности в связи с массированными атаками БПЛА на Краснодарский край и ряд других регионов РФ.
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