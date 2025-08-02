02 августа 2025

Екатеринбуржцы не могут улететь из Сочи из-за атак дронов

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Сочи продолжают действовать временные ограничения
В аэропорту Сочи продолжают действовать временные ограничения Фото:

Двум рейсам из Сочи в Екатеринбург перенесли время вылета из-за атак беспилотных воздушных судов (БПЛА) на Краснодарский край. Информация об этом есть на онлайн-табло сочинского аэропорта.

Так, были перенесены рейсы авиакомпаний «Уральские авиалинии» и «Россия». Время вылета сдвинулось на 40 минут. 

Рейсы в Сочи также задерживаются и в аэропорту Кольцово. На момент публикации вылет перенесли у аналогичных авиакомпаний. Задержка составляет два часа. 

Ранее в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это сделано в целях безопасности в связи с массированными атаками БПЛА на Краснодарский край и ряд других регионов РФ. 

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Двум рейсам из Сочи в Екатеринбург перенесли время вылета из-за атак беспилотных воздушных судов (БПЛА) на Краснодарский край. Информация об этом есть на онлайн-табло сочинского аэропорта. Так, были перенесены рейсы авиакомпаний «Уральские авиалинии» и «Россия». Время вылета сдвинулось на 40 минут.  Рейсы в Сочи также задерживаются и в аэропорту Кольцово. На момент публикации вылет перенесли у аналогичных авиакомпаний. Задержка составляет два часа.  Ранее в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это сделано в целях безопасности в связи с массированными атаками БПЛА на Краснодарский край и ряд других регионов РФ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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