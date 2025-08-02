02 августа 2025

На Сочи ночью набросились дроны, закрыт аэропорт после взрывов в городе: главное

© Служба новостей «URA.RU»
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Информации о разрушениях или пострадавших не поступало
Информации о разрушениях или пострадавших не поступало Фото:

На Сочи (Краснодарский край) обрушилась массированная атака беспилотных воздушных судов (БПЛА). В результате городской аэропорт временно перестал работать, а местные жители сообщили сразу о нескольких взрывах. Подробнее — в сбойке URA.RU.

В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА

Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин. Жителей призвали немедленно укрыться в помещениях без окон, либо использовать для укрытия подвалы, тоннели или цокольные этажи. Угроза атаки БПЛА была также объявлена и на федеральной территории «Сириус».

Городской аэропорт перестал работать

Временные ограничения на полеты были введены в целях безопасности. Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Когда работа воздушной гавани будет восстановлена — неизвестно.

Над Сочи прогремело несколько взрывов

По данным Shot, местные сообщили минимум о пяти взрывах. Перед этим в Лазаревском и Центральном районах, Адлере и горных курортах Сочи сработала сирена. Очевидцы сообщают о работе ПВО. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

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На Сочи (Краснодарский край) обрушилась массированная атака беспилотных воздушных судов (БПЛА). В результате городской аэропорт временно перестал работать, а местные жители сообщили сразу о нескольких взрывах. Подробнее — в сбойке URA.RU. В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин. Жителей призвали немедленно укрыться в помещениях без окон, либо использовать для укрытия подвалы, тоннели или цокольные этажи. Угроза атаки БПЛА была также объявлена и на федеральной территории «Сириус». Городской аэропорт перестал работать Временные ограничения на полеты были введены в целях безопасности. Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Когда работа воздушной гавани будет восстановлена — неизвестно. Над Сочи прогремело несколько взрывов По данным Shot, местные сообщили минимум о пяти взрывах. Перед этим в Лазаревском и Центральном районах, Адлере и горных курортах Сочи сработала сирена. Очевидцы сообщают о работе ПВО. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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