02 августа 2025
01 августа 2025

Массовые задержки авиарейсов в ХМАО: 19 рейсов нарушено

В ХМАО было задержано около 19 рейсов
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы задерживались из-за обрушившейся на Москву непогоду
Рейсы задерживались из-за обрушившейся на Москву непогоду Фото:

В аэропортах ХМАО 3 августа произошли массовые задержки авиарейсов. Было нарушено около 19 рейсов. Сообщило информационное агентство «Муксун.фм».

«Рейсы из Москвы задерживались из-за мощной грозы в столичном регионе. В петербургском Пулково проблемы возникли из-за перегруженности аэропорта. В Поволжье, включая Самару и Саратов, задержки связаны с временными ограничениями авиасообщения из-за возможных атак беспилотников», — пишет агентство.

Рейс из Саратова, который должен был приземлиться в 7:15 утра, по нынешней информации он прибудет после 14:00. Самолёт авиакомпании «Победа», направлявшийся в Махачкалу, задержался более чем на два часа, а рейс «Аэрофлота» в Москву на 45 минут.

Ранее URA.RU сообщало, что с девятого августа между Салехардом (ЯНАО) и Ханты-Мансийском (ХМАО) начнет выполняться второй еженедельный авиарейс. В компании уточнили, что к существующим рейсам по средам добавится еще один — по субботам.

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В аэропортах ХМАО 3 августа произошли массовые задержки авиарейсов. Было нарушено около 19 рейсов. Сообщило информационное агентство «Муксун.фм». «Рейсы из Москвы задерживались из-за мощной грозы в столичном регионе. В петербургском Пулково проблемы возникли из-за перегруженности аэропорта. В Поволжье, включая Самару и Саратов, задержки связаны с временными ограничениями авиасообщения из-за возможных атак беспилотников», — пишет агентство. Рейс из Саратова, который должен был приземлиться в 7:15 утра, по нынешней информации он прибудет после 14:00. Самолёт авиакомпании «Победа», направлявшийся в Махачкалу, задержался более чем на два часа, а рейс «Аэрофлота» в Москву на 45 минут. Ранее URA.RU сообщало, что с девятого августа между Салехардом (ЯНАО) и Ханты-Мансийском (ХМАО) начнет выполняться второй еженедельный авиарейс. В компании уточнили, что к существующим рейсам по средам добавится еще один — по субботам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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