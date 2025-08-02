Массовые задержки авиарейсов в ХМАО: 19 рейсов нарушено

В аэропортах ХМАО 3 августа произошли массовые задержки авиарейсов. Было нарушено около 19 рейсов. Сообщило информационное агентство «Муксун.фм».
«Рейсы из Москвы задерживались из-за мощной грозы в столичном регионе. В петербургском Пулково проблемы возникли из-за перегруженности аэропорта. В Поволжье, включая Самару и Саратов, задержки связаны с временными ограничениями авиасообщения из-за возможных атак беспилотников», — пишет агентство.
Рейс из Саратова, который должен был приземлиться в 7:15 утра, по нынешней информации он прибудет после 14:00. Самолёт авиакомпании «Победа», направлявшийся в Махачкалу, задержался более чем на два часа, а рейс «Аэрофлота» в Москву на 45 минут.
Ранее URA.RU сообщало, что с девятого августа между Салехардом (ЯНАО) и Ханты-Мансийском (ХМАО) начнет выполняться второй еженедельный авиарейс. В компании уточнили, что к существующим рейсам по средам добавится еще один — по субботам.
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