Пермский край столкнулся с дефицитом осадков

В июле 2025 года в Пермском крае и ряде других регионов России зафиксирована значительная нехватка осадков — выпало всего 60% от месячной нормы. По данным Гидрометцентра, аналогичная ситуация наблюдается в Приволжском, Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах, где некоторые территории получили менее половины обычного количества дождей.
«В Пермском крае выпало лишь 60% от месячной нормы дождей, что создает риски для сельского хозяйства и повышает пожароопасность. Аналогичная ситуация сложилась в соседних регионах: Кировская область получила менее 50% осадков, Республика Марий-Эл — 65%, Чувашия — 70%, а Татарстан — 71% от нормы», — сообщил о значительном дефиците осадков в июле на территории нескольких федеральных округов научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова передает ТАСС.
Особенно острая ситуация наблюдается в южных регионах. В Краснодарском крае зафиксировано всего 42% от нормы осадков, в Адыгее — 56%, в Ростовской области — 54%. Крым переживает серьезную засуху — за последние три месяца там выпало менее 40% от обычного количества дождей. В Северо-Кавказском федеральном округе дефицит влаги также ощущается повсеместно: в Ингушетии — лишь 26% от нормы, в других республиках округа — от 45 до 60%.
На фоне засушливой погоды в центральных и южных регионах, на севере Урала и в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксирован избыток осадков — 160% от нормы. На Таймыре выпало 140 мм осадков, что значительно превышает средние показатели. В Северо-Западном федеральном округе количество дождей также оказалось близким к норме, за исключением Ленинградской области, где зафиксировано лишь 72% от обычного уровня.
Ранее синоптики предупреждали жителей Пермского края о перепадах температуры и усилении осадков во второй половине июля, особенно в южных районах региона. Однако несмотря на отдельные периоды дождей, по итогам месяца в регионе и ряде других областей России был зафиксирован значительный дефицит осадков, что создало риски для сельского хозяйства и повысило пожароопасность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!