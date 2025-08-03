Ученые бьют тревогу по поводу скорого инопланетного вторжения

Британский физик Стивен Хокинг предостерегал человечество от контакта с инопланетной жизнью, и его предупреждение может стать актуальным на фоне появления межзвездного объекта 3I/ATLAS, обнаруженного учеными Гарвардского университета. Об этом сообщает одно из британских изданий.
«Леденящее душу предостережение Стивена Хокинга человечеству может сбыться после того, как известный ученый заявил, что „враждебная“ встреча с инопланетной жизнью может произойти уже через несколько месяцев», — пишет Daily Mail. Хокинг настоятельно советовал не отвечать на сигналы из космоса, считая это опасным для Земли.
Ранее New York Post сообщал, что болгарская прорицательница Ванга и бразильский предсказатель Атос Саломе, получивший прозвище «Живой Нострадамус», озвучили схожие прогнозы относительно событий 2025 года. По их мнению, в текущем году существует высокая вероятность столкновения с чем-то неизвестным, пишет «Национальная служба новостей». В одном из пророчеств, приписываемых Ванге, говорится, что в 2025 году человечество ожидает контакт с внеземной цивилизацией. В свою очередь Саломе полагает, что в этом году люди смогут «вычеркнуть контакт с инопланетянами из своего списка желаний».
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