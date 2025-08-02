02 августа 2025

Экс-главе кредиторов пермского завода ОПК отказали в реструктуризации долгов

© Служба новостей «URA.RU»
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Артуру Васильеву отказали в инициативе кредиторы предприятия
Артуру Васильеву отказали в инициативе кредиторы предприятия Фото:

В Перми кредиторы оборонного ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) проголосовали против реструктуризации долгов бывшего главы профильного комитета Артура Васильева. Собрание провели 1 августа, указано на «Федресурсе».

«Против проголосовали 73% кредиторов, еще 26% — воздержались», — свидетельствуют данные платформы. Васильев ранее представил проект плана реструктуризации своих долгов и ходатайствовал о переходе к соответствующей процедуре.

Экс-главу кредиторов ЗиДа объявили банкротом в 2020 году по инициативе предпринимателя Эдуарда Давыдова. Затем в отношении Васильева ввели процедуру реализации имущества.

В 2023 году бизнесмена признали виновным в мошенничестве с ущербом более 788 млн рублей в отношении группы компаний «РИАЛ» депутата Заксобрания Юрия Борисовца. Васильев получил шесть лет условно и штраф 500 тысяч рублей. В июле 2025 года он предложил кредиторам план погашения долга в течение трех лет.

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В Перми кредиторы оборонного ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) проголосовали против реструктуризации долгов бывшего главы профильного комитета Артура Васильева. Собрание провели 1 августа, указано на «Федресурсе». «Против проголосовали 73% кредиторов, еще 26% — воздержались», — свидетельствуют данные платформы. Васильев ранее представил проект плана реструктуризации своих долгов и ходатайствовал о переходе к соответствующей процедуре. Экс-главу кредиторов ЗиДа объявили банкротом в 2020 году по инициативе предпринимателя Эдуарда Давыдова. Затем в отношении Васильева ввели процедуру реализации имущества. В 2023 году бизнесмена признали виновным в мошенничестве с ущербом более 788 млн рублей в отношении группы компаний «РИАЛ» депутата Заксобрания Юрия Борисовца. Васильев получил шесть лет условно и штраф 500 тысяч рублей. В июле 2025 года он предложил кредиторам план погашения долга в течение трех лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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