21 июля 2025

Экс-глава кредиторов пермского ЗиДа Васильев решил погасить свои долги

© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-глава кредиторов ЗиДа может выйти из банкротства
Экс-глава кредиторов ЗиДа может выйти из банкротства Фото:

Процедуру реструктуризации долгов могут ввести в отношении бывшего председателя комитета кредиторов ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Артура Васильева. С инициативой о погашении трехлетней задолженности выступил сам Васильев. Собрание кредиторов, на котором планируют рассмотреть этот вопрос, назначено на 1 августа 2025 года.

«В отношении бывшего председателя комитета кредиторов ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ Артура Васильева могут ввести процедуру реструктуризации долгов. Информация об этом содержится на „Федресурсе“. С соответствующим предложением о погашении трехлетнего долга выступил сам Васильев», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Бизнесмена признали банкротом в 2019 году, а летом 2023-го его осудили за мошенничество. Речь шла о 788,1 млн рублей, ущерб был причинен ГК «Риал» депутата краевого заксобрания Юрия Борисовца. Суд приговорил Васильева к шести годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей.

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Процедуру реструктуризации долгов могут ввести в отношении бывшего председателя комитета кредиторов ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Артура Васильева. С инициативой о погашении трехлетней задолженности выступил сам Васильев. Собрание кредиторов, на котором планируют рассмотреть этот вопрос, назначено на 1 августа 2025 года. «В отношении бывшего председателя комитета кредиторов ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ Артура Васильева могут ввести процедуру реструктуризации долгов. Информация об этом содержится на „Федресурсе“. С соответствующим предложением о погашении трехлетнего долга выступил сам Васильев», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Бизнесмена признали банкротом в 2019 году, а летом 2023-го его осудили за мошенничество. Речь шла о 788,1 млн рублей, ущерб был причинен ГК «Риал» депутата краевого заксобрания Юрия Борисовца. Суд приговорил Васильева к шести годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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