Экс-глава кредиторов пермского ЗиДа Васильев решил погасить свои долги

Процедуру реструктуризации долгов могут ввести в отношении бывшего председателя комитета кредиторов ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Артура Васильева. С инициативой о погашении трехлетней задолженности выступил сам Васильев. Собрание кредиторов, на котором планируют рассмотреть этот вопрос, назначено на 1 августа 2025 года.
«В отношении бывшего председателя комитета кредиторов ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ Артура Васильева могут ввести процедуру реструктуризации долгов. Информация об этом содержится на „Федресурсе“. С соответствующим предложением о погашении трехлетнего долга выступил сам Васильев», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Бизнесмена признали банкротом в 2019 году, а летом 2023-го его осудили за мошенничество. Речь шла о 788,1 млн рублей, ущерб был причинен ГК «Риал» депутата краевого заксобрания Юрия Борисовца. Суд приговорил Васильева к шести годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей.
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