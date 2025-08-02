В Екатеринбурге от пожара в гаражном комплексе на улице Фронтовых Бригад предположительно пострадало 30 машин. Площадь пожара составила 700 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по Свердловской области.
«Площадь пожара составляет 700 квадратных метров, горение происходит на пятом этаже пятиэтажного здания гаражного комплекса. Пожар локализован. По предварительной информации от огня пострадали 30 автомобилей», — уточнили в пресс-службе регионального МЧС.
В тушении пожара задействованы 55 сотрудников и 18 единиц техники. Спасатели продолжают проливку конструкций и ликвидацию отдельных очагов возгорания. Согласно предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. Ранее площадь пожара составляла 500 квадратных метров.
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