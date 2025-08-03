В Краснодарском крае рухнул мост, отрезав от цивилизации целый поселок

В поселке Лермонтово Краснодарского края обрушился мост через реку Шапсухо, из-за чего около 300 домов оказались отрезаны от транспортного сообщения. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.
«В Лермонтово разрушен мост <...> За рекой без переправы остались 300 домов», — написал Сергей Бойко в своем telegram-канале. Он уточнил, что сейчас место происшествия оцеплено, на месте работают экстренные службы, которые ищут пути объезда. По словам главы, уровень воды в реке пока не повышается, однако она еще не сошла.
Первичный обход не выявил подтоплений частных домов. Сотрудники территориального отдела намерены провести более детальный осмотр прилегающих территорий, чтобы убедиться в отсутствии угрозы жителям.
Ранее в Краснодарском крае, в поселке Агой, прошел мощный смерч, который разрушил местный пляж. В МЧС предупреждали о высокой вероятности образования смерчей по всей территории региона и объявляли трехдневное штормовое предупреждение.
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