В Краснодарском крае рухнул мост, отрезав от цивилизации целый поселок

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В Краснодарском крае смерч снес мост через реку (архивное фото)
В Краснодарском крае смерч снес мост через реку (архивное фото) Фото:

В поселке Лермонтово Краснодарского края обрушился мост через реку Шапсухо, из-за чего около 300 домов оказались отрезаны от транспортного сообщения. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

«В Лермонтово разрушен мост <...> За рекой без переправы остались 300 домов», — написал Сергей Бойко в своем telegram-канале. Он уточнил, что сейчас место происшествия оцеплено, на месте работают экстренные службы, которые ищут пути объезда. По словам главы, уровень воды в реке пока не повышается, однако она еще не сошла.

Первичный обход не выявил подтоплений частных домов. Сотрудники территориального отдела намерены провести более детальный осмотр прилегающих территорий, чтобы убедиться в отсутствии угрозы жителям.

Ранее в Краснодарском крае, в поселке Агой, прошел мощный смерч, который разрушил местный пляж. В МЧС предупреждали о высокой вероятности образования смерчей по всей территории региона и объявляли трехдневное штормовое предупреждение.

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В поселке Лермонтово Краснодарского края обрушился мост через реку Шапсухо, из-за чего около 300 домов оказались отрезаны от транспортного сообщения. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. «В Лермонтово разрушен мост <...> За рекой без переправы остались 300 домов», — написал Сергей Бойко в своем telegram-канале. Он уточнил, что сейчас место происшествия оцеплено, на месте работают экстренные службы, которые ищут пути объезда. По словам главы, уровень воды в реке пока не повышается, однако она еще не сошла. Первичный обход не выявил подтоплений частных домов. Сотрудники территориального отдела намерены провести более детальный осмотр прилегающих территорий, чтобы убедиться в отсутствии угрозы жителям. Ранее в Краснодарском крае, в поселке Агой, прошел мощный смерч, который разрушил местный пляж. В МЧС предупреждали о высокой вероятности образования смерчей по всей территории региона и объявляли трехдневное штормовое предупреждение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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