Буланова рассказала, кто был ее лучшим мужем

Буланова заявила, что бизнесмен Руднев - ее лучший муж
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Татьяна Буланова назвала имя своего самого лучшего мужа
Татьяна Буланова назвала имя своего самого лучшего мужа Фото:

Эстрадная певица Татьяна Буланова заявила, что ее нынешний супруг, бизнесмен Валерий Руднев стал для нее лучшим мужем за всю жизнь. Об этом она рассказала в интервью, отметив, что их отношения отличаются от всех предыдущих браков. По словам артистки, за два с лишним года совместной жизни у них не возникло ни одного серьезного конфликта.

«Таких отношений, как сейчас, у меня действительно никогда не было. Все мои три брака — совершенно разные. В каждом из них были свои плюсы и свои минусы. Сейчас, с моим третьим мужем, больше плюсов... Конечно, не бывает так, что все хорошо всегда. Но мы еще с ним даже не ругались», — сказала Буланова в беседе с MK.RU.

Певица подчеркнула, что секрет гармонии в семье состоит во взаимной любви. Именно благодаря этому, по ее словам, в отношениях появляется уважение и желание идти друг другу навстречу. Буланова добавила, что с Рудневым у них нет причин для споров, так как оба стремятся поддерживать теплую атмосферу.

До брака с бизнесменом певица была дважды замужем. С 1992 по 2005 годы Буланова была вместе с музыкантом Николаем Тагриным, а с 2005 по 2016 годы артистка состояла в браке с российским футболистом Владиславом Радимовым.

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Эстрадная певица Татьяна Буланова заявила, что ее нынешний супруг, бизнесмен Валерий Руднев стал для нее лучшим мужем за всю жизнь. Об этом она рассказала в интервью, отметив, что их отношения отличаются от всех предыдущих браков. По словам артистки, за два с лишним года совместной жизни у них не возникло ни одного серьезного конфликта. «Таких отношений, как сейчас, у меня действительно никогда не было. Все мои три брака — совершенно разные. В каждом из них были свои плюсы и свои минусы. Сейчас, с моим третьим мужем, больше плюсов... Конечно, не бывает так, что все хорошо всегда. Но мы еще с ним даже не ругались», — сказала Буланова в беседе с MK.RU. Певица подчеркнула, что секрет гармонии в семье состоит во взаимной любви. Именно благодаря этому, по ее словам, в отношениях появляется уважение и желание идти друг другу навстречу. Буланова добавила, что с Рудневым у них нет причин для споров, так как оба стремятся поддерживать теплую атмосферу. До брака с бизнесменом певица была дважды замужем. С 1992 по 2005 годы Буланова была вместе с музыкантом Николаем Тагриным, а с 2005 по 2016 годы артистка состояла в браке с российским футболистом Владиславом Радимовым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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