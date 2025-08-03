Буланова рассказала, кто был ее лучшим мужем

Эстрадная певица Татьяна Буланова заявила, что ее нынешний супруг, бизнесмен Валерий Руднев стал для нее лучшим мужем за всю жизнь. Об этом она рассказала в интервью, отметив, что их отношения отличаются от всех предыдущих браков. По словам артистки, за два с лишним года совместной жизни у них не возникло ни одного серьезного конфликта.
«Таких отношений, как сейчас, у меня действительно никогда не было. Все мои три брака — совершенно разные. В каждом из них были свои плюсы и свои минусы. Сейчас, с моим третьим мужем, больше плюсов... Конечно, не бывает так, что все хорошо всегда. Но мы еще с ним даже не ругались», — сказала Буланова в беседе с MK.RU.
Певица подчеркнула, что секрет гармонии в семье состоит во взаимной любви. Именно благодаря этому, по ее словам, в отношениях появляется уважение и желание идти друг другу навстречу. Буланова добавила, что с Рудневым у них нет причин для споров, так как оба стремятся поддерживать теплую атмосферу.
До брака с бизнесменом певица была дважды замужем. С 1992 по 2005 годы Буланова была вместе с музыкантом Николаем Тагриным, а с 2005 по 2016 годы артистка состояла в браке с российским футболистом Владиславом Радимовым.
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