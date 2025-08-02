Пермячка три года пытается вернуть деньги за бизнес-курс блогера Шабутдинова

Пермячка в течение трех лет пытается вернуть деньги с компании блогера и «бизнес-тренера» из Куеды Аяза Шабутдинова. В 2022 году она решилась забрать средства за оплаченный онлайн-курс «Бизнес под ключ» — 199 тысяч рублей. Но добровольно «Лайк Центр» вернул женщине лишь 6950 рублей. Ученица Шабутдинова рассказала, что и на это у нее ушли месяцы переговоров.
«Пермячка разочаровалась в том, что ей рассказывают на семинарах почти сразу — курс начался в августе 2022 года. Но, поскольку время со старта обучения прошло, в „Лайк центре“ объяснили сокращение суммы возврата тем, что курс длится уже три месяца и сразу жительница Перми не заявила размер нужной суммы», — на делопроизводство ссылается портал Properm.
Женщина обратилась в суд, 7 августа начнется рассмотрение соответствующего иска. На данный момент истица требует взыскать с «Лайк центра» сумму, превышающую 423 тысячи рублей. В состав заявленных требований входят не только стоимость обучения, но также проценты за пользование денежными средствами, компенсация морального вреда и возмещение судебных расходов.
URA.RU уже рассказывало, что Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года по подозрению в мошенничестве, после чего деятельность его компании была фактически остановлена. Блогер из Прикамья публично признал свою вину и раскаялся. Пострадавшими по делу проходят 113 человек, которые заплатили за его курсы «Как стать миллионером» от 60 тысяч до 12 млн рублей. Общая сумма исковых требований превышает 57 млн рублей. В настоящее время в различных регионах страны рассматривается 685 судебных исков к компании Шабутдинова.
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