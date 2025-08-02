Бастрыкин поручил доложить об обрушении кровли на челябинскую девочку

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК по Челябинской области доложить о расследовании уголовного дела по факту травмирования восьмилетней девочки в поселке Потанино Копейского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
«Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК России по области Алексея Колбасина представить подробный доклад о результатах расследования по уголовному делу о травмировании малолетней в поселке Потанино. Инцидент произошел 1 августа во время ремонтных работ на крыше многоквартирного дома. В результате нарушений техники безопасности со стороны работников коммунальных служб часть кровли обрушилась на ребенка, который находился в пешеходной зоне», — пишет Информационный центр СК России в своем telegram-канале.
Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат Следственного комитета. Отмечается, что сотрудниками организации опасный участок огорожен не был. Пострадавшей была оказана необходимая медицинская помощь, сейчас ее состояние оценивается как стабильное.
Ранее сообщалось, что шифер с дома упал на восьмилетнюю девочку, когда она проезжала мимо на велосипеде. В этот момент на электросетях дома проводились ремонтные работы.
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