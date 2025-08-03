Рособрнадзор опроверг сообщения об аномалии со стобалльниками на ЕГЭ на Кавказе

Рособрнадзор опроверг сообщения о якобы аномально высоком количестве выпускников из Северо-Кавказского федерального округа, получивших 100 баллов на ЕГЭ в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Информация об аномальном количестве стобалльников в Северо-Кавказском федеральном округе, распространяемая в различных ТГ-каналах, не соответствует действительности», — написали в telegram-канале Рособрнадзора. В упомянутых публикациях в регионах насчитывается 98 выпускников, набравших на ЕГЭ высший балл. В целом по России в текущем году число таких учащихся составляет 7377 человек.
В ведомстве пояснили, что действующая организационно-технологическая схема проведения ЕГЭ позволяет обеспечить полную прозрачность экзаменационной процедуры и объективность оценки результатов. Согласно официальной статистике, наибольшее число стобалльников по итогам экзаменов зарегистрировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Краснодарском крае. Ни один регион России не показал аномальных результатов по числу выпускников с максимальными баллами.
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