Рособрнадзор опроверг сообщения об аномалии со стобалльниками на ЕГЭ на Кавказе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рособрнадзор опроверг сообщения об аномальном числе стобалльников на ЕГЭ
Рособрнадзор опроверг сообщения об аномальном числе стобалльников на ЕГЭ Фото:

Рособрнадзор опроверг сообщения о якобы аномально высоком количестве выпускников из Северо-Кавказского федерального округа, получивших 100 баллов на ЕГЭ в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Информация об аномальном количестве стобалльников в Северо-Кавказском федеральном округе, распространяемая в различных ТГ-каналах, не соответствует действительности», — написали в telegram-канале Рособрнадзора. В упомянутых публикациях в регионах насчитывается 98 выпускников, набравших на ЕГЭ высший балл. В целом по России в текущем году число таких учащихся составляет 7377 человек.

В ведомстве пояснили, что действующая организационно-технологическая схема проведения ЕГЭ позволяет обеспечить полную прозрачность экзаменационной процедуры и объективность оценки результатов. Согласно официальной статистике, наибольшее число стобалльников по итогам экзаменов зарегистрировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Краснодарском крае. Ни один регион России не показал аномальных результатов по числу выпускников с максимальными баллами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рособрнадзор опроверг сообщения о якобы аномально высоком количестве выпускников из Северо-Кавказского федерального округа, получивших 100 баллов на ЕГЭ в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Информация об аномальном количестве стобалльников в Северо-Кавказском федеральном округе, распространяемая в различных ТГ-каналах, не соответствует действительности», — написали в telegram-канале Рособрнадзора. В упомянутых публикациях в регионах насчитывается 98 выпускников, набравших на ЕГЭ высший балл. В целом по России в текущем году число таких учащихся составляет 7377 человек. В ведомстве пояснили, что действующая организационно-технологическая схема проведения ЕГЭ позволяет обеспечить полную прозрачность экзаменационной процедуры и объективность оценки результатов. Согласно официальной статистике, наибольшее число стобалльников по итогам экзаменов зарегистрировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Краснодарском крае. Ни один регион России не показал аномальных результатов по числу выпускников с максимальными баллами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...