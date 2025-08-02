02 августа 2025

Прибыль пермского оборонного завода снизилась почти на 50%

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания за шесть месяцев смогла нарастить выручку
Компания за шесть месяцев смогла нарастить выручку Фото:

Прибыль ПАО «Пермской научно-производственной приборостроительной компании» (ПНППК) уменьшилась на 41% за первые шесть месяцев текущего года. На производстве это объясняют ростом себестоимости продукции.

«Финансовый отчет ПНППК за первое полугодие 2025-го. Выручка выросла на 14% и составила 9,5 млрд рублей (годом ранее было 8,3 млрд). Себестоимость произведенной продукции увеличилась на 16% — с 5,4 млрд до 6,3 млрд рублей. Сократилась чистая прибыль с 1,7 млрд до 1 млрд рублей (снижение — 41%)», — на опубликованные данные завода ссылается «Коммерсант-Прикамье».

ПНППК специализируется на выпуске датчиков, компонентов для дистанционной передачи данных, а также комплексных бортовых систем для летательных аппаратов и навигационного оборудования, предназначенного для военно-морского флота и гражданских судов. Помимо этого, предприятие осуществляет производство волоконно-оптических элементов.

Завод начал терять прибыль с начала года. Об этом URA.RU уже писало. При этом выручка ПНППК регулярно увеличивается. На годовом собрании акционеров было принято отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2024 года.

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Прибыль ПАО «Пермской научно-производственной приборостроительной компании» (ПНППК) уменьшилась на 41% за первые шесть месяцев текущего года. На производстве это объясняют ростом себестоимости продукции. «Финансовый отчет ПНППК за первое полугодие 2025-го. Выручка выросла на 14% и составила 9,5 млрд рублей (годом ранее было 8,3 млрд). Себестоимость произведенной продукции увеличилась на 16% — с 5,4 млрд до 6,3 млрд рублей. Сократилась чистая прибыль с 1,7 млрд до 1 млрд рублей (снижение — 41%)», — на опубликованные данные завода ссылается «Коммерсант-Прикамье». ПНППК специализируется на выпуске датчиков, компонентов для дистанционной передачи данных, а также комплексных бортовых систем для летательных аппаратов и навигационного оборудования, предназначенного для военно-морского флота и гражданских судов. Помимо этого, предприятие осуществляет производство волоконно-оптических элементов. Завод начал терять прибыль с начала года. Об этом URA.RU уже писало. При этом выручка ПНППК регулярно увеличивается. На годовом собрании акционеров было принято отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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