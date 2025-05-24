24 мая 2025

Пермский оборонный завод потерял треть прибыли в 2025 году

© Служба новостей «URA.RU»
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На итоговых показателях сказался рост себестоимости продукции
На итоговых показателях сказался рост себестоимости продукции Фото:

По итогу трех месяцев текущего года прибыль ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) снизилась на 30%. При этом выручка увеличилась, указано в отчете компании.

«Финансовый отчет ПНППК за первый квартал 2025 года. Выручка — 4,5 млрд рублей (годом ранее было 4 млрд). Чистая прибыль — 573 млн рублей (было 811 млн)», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».

На производстве объясняют итоговые цифры увеличением себестоимости произведенной продукции. Затраты выросли с 2,5 до 3 млрд рублей.

URA.RU уже писало, что промпредприятия региона в целом показали рост финансовых показателей в начале года. Совокупный доход крупных и средних организаций увеличился на 18,4%, достигнув 98,5 млрд рублей. Среди лидеров по приросту — химические и медицинские компании.

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По итогу трех месяцев текущего года прибыль ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) снизилась на 30%. При этом выручка увеличилась, указано в отчете компании. «Финансовый отчет ПНППК за первый квартал 2025 года. Выручка — 4,5 млрд рублей (годом ранее было 4 млрд). Чистая прибыль — 573 млн рублей (было 811 млн)», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье». На производстве объясняют итоговые цифры увеличением себестоимости произведенной продукции. Затраты выросли с 2,5 до 3 млрд рублей. URA.RU уже писало, что промпредприятия региона в целом показали рост финансовых показателей в начале года. Совокупный доход крупных и средних организаций увеличился на 18,4%, достигнув 98,5 млрд рублей. Среди лидеров по приросту — химические и медицинские компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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