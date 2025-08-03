Фигуристка Валиева поделилась рабочим советом от актера Бурунова

Валиева: Бурунов дал совет - расслабиться и работать
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Камила Валиева поделилась добрым советом, который ей дал актер Сергей Бурунов
Камила Валиева поделилась добрым советом, который ей дал актер Сергей Бурунов Фото:

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что получила полезный совет от актера Сергея Бурунова во время совместной работы над благотворительным проектом. Мужчина посоветовал юной спортсменке «расслабиться и работать».

«Расслабься и работай. И это работает», — привела Валиева слова актера во время общения с журналистами. Ее слова передает РИА Новости. 

В ходе мероприятия фигуристке также задали вопрос, с кем из артистов она хотела бы поработать в кино. В ответ Валиева показала фотографию с Сергеем Буруновым. 

В начале 2024 года Валиева попала в антидопинговый скандал. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку на четыре года за нарушение правил антидопингового контроля. Однако уже к концу года она объявила, что намерена вернуться в профессиональный спорт. Она попыталась подать апелляцию, которая была отклонена.

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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что получила полезный совет от актера Сергея Бурунова во время совместной работы над благотворительным проектом. Мужчина посоветовал юной спортсменке «расслабиться и работать». «Расслабься и работай. И это работает», — привела Валиева слова актера во время общения с журналистами. Ее слова передает РИА Новости.  В ходе мероприятия фигуристке также задали вопрос, с кем из артистов она хотела бы поработать в кино. В ответ Валиева показала фотографию с Сергеем Буруновым.  В начале 2024 года Валиева попала в антидопинговый скандал. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку на четыре года за нарушение правил антидопингового контроля. Однако уже к концу года она объявила, что намерена вернуться в профессиональный спорт. Она попыталась подать апелляцию, которая была отклонена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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