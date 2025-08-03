Фигуристка Валиева поделилась рабочим советом от актера Бурунова

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что получила полезный совет от актера Сергея Бурунова во время совместной работы над благотворительным проектом. Мужчина посоветовал юной спортсменке «расслабиться и работать».
«Расслабься и работай. И это работает», — привела Валиева слова актера во время общения с журналистами. Ее слова передает РИА Новости.
В ходе мероприятия фигуристке также задали вопрос, с кем из артистов она хотела бы поработать в кино. В ответ Валиева показала фотографию с Сергеем Буруновым.
В начале 2024 года Валиева попала в антидопинговый скандал. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку на четыре года за нарушение правил антидопингового контроля. Однако уже к концу года она объявила, что намерена вернуться в профессиональный спорт. Она попыталась подать апелляцию, которая была отклонена.
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