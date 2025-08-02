02 августа 2025

Жильцов эвакуируют в Кургане из-за пожара на газораспределительной подстанции. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники МЧС выехали на место пожара
Сотрудники МЧС выехали на место пожара Фото:

В Рябково эвакуируют жильцов из дома напротив газораспределительной подстанции, где тушат пожар. Об этом рассказали в МЧС России.

«На улице Бурова-Петрова тушат пожар 42 специалиста и 9 единиц техники. В превентивных целях из соседнего дома на улице Чернореченской эвакуируют жильцов», — сообщается в telegram-канале «МЧС России». Эвакуировали 235 человек.

Ранее пожар в Рябково заметили очевидцы. Они прислали видео с места событий.

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В Рябково эвакуируют жильцов из дома напротив газораспределительной подстанции, где тушат пожар. Об этом рассказали в МЧС России. «На улице Бурова-Петрова тушат пожар 42 специалиста и 9 единиц техники. В превентивных целях из соседнего дома на улице Чернореченской эвакуируют жильцов», — сообщается в telegram-канале «МЧС России». Эвакуировали 235 человек. Ранее пожар в Рябково заметили очевидцы. Они прислали видео с места событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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