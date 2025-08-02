Сотрудники МЧС выехали на место пожара
В Рябково эвакуируют жильцов из дома напротив газораспределительной подстанции, где тушат пожар. Об этом рассказали в МЧС России.
«На улице Бурова-Петрова тушат пожар 42 специалиста и 9 единиц техники. В превентивных целях из соседнего дома на улице Чернореченской эвакуируют жильцов», — сообщается в telegram-канале «МЧС России». Эвакуировали 235 человек.
Ранее пожар в Рябково заметили очевидцы. Они прислали видео с места событий.
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