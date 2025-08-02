На видео попал момент, как японский кроссовер сшиб девочку на «зебре» в Миассе

В Миассе (Челябинская область) водитель кроссовера Toyota RAV4 сбил на пешеходном переходе девочку, которая пересекала дорогу на самокате. Инцидент попал на камеру компании «Интерсвязь» и видео стало достоянием социальных сетей
«В Миассе девочка пересекала дорогу на самокате на пешеходном переходе, когда кроссовер сбил ее прямо на „зебре“. ДТП произошло на пересечении улицы Лихачева и проспекта Автозаводцев», — сообщает паблик «Инцидент Миасс» в «ВКонтакте».
На кадрах видно, что удар был такой силы, что девочка вместе с самокатом отлетела на несколько метров. К счастью, ребенок хоть и получил ушибы, но помощь врачей не понадобилась. По словам очевидцев, за рулем кроссовера находился мужчина преклонного возраста.
В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности.
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