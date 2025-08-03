Пролет автомоста рухнул в Краснодарском крае

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Пострадавших в результате обрушения пролета нет (архивное фото)
Пострадавших в результате обрушения пролета нет (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Смерч и наводнения в Краснодарском крае

Вблизи села Фанагорийское зафиксировано обрушение пролета автомобильного моста. Пострадавших в результате ЧП нет. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

«В районе села Фанагорийское произошло обрушение пролета автомобильного моста. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении оперштаба. Оно опубликовано в их telegram-канале.

Там также добавили, что после снижения уровня воды водителей и пассажиров 15 автомобилей, не имеющих возможности пересечь в данный момент реку, планируется транспортировать через брод с использованием внедорожников. Кроме того, отмечается, что уровень воды в реках вблизи города Горячий Ключ пошел на спад.

А в Туапсинском районе приступили к ликвидации последствий стихии. Людям подвозят питьевую воду и проводят обходы, чтобы узнать о нуждах населения. В поселке Лермонтово, где днем из-за потоков воды рухнул мост, спасатели организовали альтернативный путь добраться до цивилизации.

Ранее в Туапсинском районе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел муниципальный режим ЧС. Он также отчитался о текущей обстановке в регионе. Согласно предоставленным им данным, в селе Дефановка подтоплению подверглись 25 жилых домов, в Молдавановском — 9 домов и 25 прилегающих участков, а в поселке Новомихайловском — 20 придомовых территорий. В учебных заведениях Новомихайловского и Джубги организованы пункты временного размещения для пострадавших. Ликвидацией последствий сильных осадков занимаются сотрудники экстренных и спасательных служб.

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Вблизи села Фанагорийское зафиксировано обрушение пролета автомобильного моста. Пострадавших в результате ЧП нет. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани. «В районе села Фанагорийское произошло обрушение пролета автомобильного моста. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении оперштаба. Оно опубликовано в их telegram-канале. Там также добавили, что после снижения уровня воды водителей и пассажиров 15 автомобилей, не имеющих возможности пересечь в данный момент реку, планируется транспортировать через брод с использованием внедорожников. Кроме того, отмечается, что уровень воды в реках вблизи города Горячий Ключ пошел на спад. А в Туапсинском районе приступили к ликвидации последствий стихии. Людям подвозят питьевую воду и проводят обходы, чтобы узнать о нуждах населения. В поселке Лермонтово, где днем из-за потоков воды рухнул мост, спасатели организовали альтернативный путь добраться до цивилизации. Ранее в Туапсинском районе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел муниципальный режим ЧС. Он также отчитался о текущей обстановке в регионе. Согласно предоставленным им данным, в селе Дефановка подтоплению подверглись 25 жилых домов, в Молдавановском — 9 домов и 25 прилегающих участков, а в поселке Новомихайловском — 20 придомовых территорий. В учебных заведениях Новомихайловского и Джубги организованы пункты временного размещения для пострадавших. Ликвидацией последствий сильных осадков занимаются сотрудники экстренных и спасательных служб.
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