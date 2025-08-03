На Кубани вводят муниципальные ЧС из-за наводнений: что это означает

В Туапсинском районе Краснодарского края объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с обильными осадками и возникшими подтоплениями. Об этом рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.
Непогода на юге России затронула несколько населенных пунктов. Уровень воды в реках поднялся, оказались затоплены улицы и десятки домов. В каком случае вводится режим ЧС и какие существуют правила безопасности при этом — подробности в материале URA.RU.
ЧС в Туапсинском районе
Муниципальный режим ЧС был введен в Туапсинском районе из-за непогоды. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«В Туапсинском округе ввели муниципальный режим ЧС», — написал Кондратьев. Его сообщение опубликовано в его telegram-канале.
Он также отчитался о текущей обстановке в регионе. Согласно предоставленным им данным, в селе Дефановка подтоплению подверглись 25 жилых домов, в Молдавановском — 9 домов и 25 прилегающих участков, а в поселке Новомихайловском — 20 придомовых территорий. В учебных заведениях Новомихайловского и Джубги организованы пункты временного размещения для пострадавших. Ликвидацией последствий сильных осадков занимаются сотрудники экстренных и спасательных служб.
Неблагоприятные погодные условия затронули не только Туапсинский округ, но и город Горячий Ключ. В селе Фанагорийском в результате стремительного повышения уровня воды в реке Чепси были затоплены улицы Калинина и Лесная. Информация о числе подтопленных домов и приусадебных участков уточняется. Ранее в этом районе из-за непогоды оказались заблокированы туристы, однако в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Что означает режим ЧС местного характера
Чрезвычайная ситуация муниципального масштаба вводится вследствие аварии, катастрофы либо природного бедствия. При этом опасные факторы и воздействия источника ЧС не выходят за пределы соответствующего населенного пункта, города, его района или акватории порта.
К числу ЧС местного уровня относятся такие происшествия, в результате которых количество погибших составляет от пяти до 10 человек, число пострадавших — от 10 до 50 человек, а условия жизнедеятельности нарушены у 100–500 человек. Размер материального ущерба имуществу при этом варьируется от 1 000 до 5 000 МРОТ. Ликвидация последствий подобных ЧС осуществляется силами и средствами органов местного самоуправления. В случае отсутствия собственных профессиональных аварийно-спасательных формирований допускается привлечение, по согласованию, аварийно-спасательных подразделений других ведомств и организаций, находящихся на данной территории.
Как действовать при наводнении
В случае угрозы наводнения рекомендуется переместить ценные предметы и мебель на верхние этажи здания либо на чердак. Домашних животных и скот необходимо освободить от привязи и перевести на возвышенные участки. При приближении урагана или сильного шторма все находящиеся на улице и балконах вещи следует убрать, чтобы их не унесло ветром. Безопаснее всего находиться внутри здания вдали от окон, а при нахождении на открытой местности — укрыться в овраге или канаве, плотно прижавшись к земле.
После получения уведомления о начале эвакуационных мероприятий рекомендуется подготовить основные документы и предметы первой необходимости. В список обязательных вещей входят паспорт, банковские карты, наличные средства, одежда и обувь, мобильный телефон с зарядным устройством, медикаменты, средства личной гигиены, а также продукты питания. Все необходимые вещи следует аккуратно разместить в чемоданах, рюкзаках или пакетах для удобства транспортировки. На каждую единицу багажа рекомендуется прикрепить ярлык с указанием фамилии, имени, отчества владельца и его адреса проживания. Также стоит проверить, где находятся пункты временного размещения. После чего отправиться туда.
Лица, пострадавшие в результате ЧС, обладают правом на получение бесплатной медицинской помощи, юридической поддержки, а также компенсации ущерба, нанесенного их здоровью и имуществу. Для оформления выплаты необходимо подать соответствующее заявление посредством портала Госуслуги.
Ни в коем случае при наводнении не стоит оставаться в подвалах, низинах или на первых этажах, поскольку существует большой риск затопления. Во время пути нельзя пересекать потоки воды. Они могут сбить с ног и человека унесет течением. Не рекомендуется пить воду из открытых источников, потому что она может быть заражена.
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