Футболист Мамаев честно рассказал о состоянии российского спорта

Мамаев: в российском футболе нет проблем
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В российском футболе все прекрасно и нет проблем, заявил спортсмен Павел Мамаев
В российском футболе все прекрасно и нет проблем, заявил спортсмен Павел Мамаев Фото:

Бывший полузащитник сборной России по футболку Павел Мамаев заявил, что, по его мнению, в российском футболе отсутствуют серьезные проблемы — там все прекрасно. Об этом он рассказал в интервью журналистам.

«Я считаю, глобально у нас никаких проблем нет. <...> Я считаю, у нас все прекрасно. Не знаю, кто говорит, что в нашем футболе есть проблемы. Я такого мнения не слышал», — отметил Мамаев на вопрос о том, какие, по его мнению, существуют глобальные проблемы в российском футболе. Его слова передает sport24.

Павел Мамаев завершил профессиональную карьеру в 2022 году. За свою карьеру он выступал за такие клубы, как московское «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Химки». В составе национальной сборной России Мамаев сыграл 15 матчей в период с 2010 по 2016 год.

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Бывший полузащитник сборной России по футболку Павел Мамаев заявил, что, по его мнению, в российском футболе отсутствуют серьезные проблемы — там все прекрасно. Об этом он рассказал в интервью журналистам. «Я считаю, глобально у нас никаких проблем нет. <...> Я считаю, у нас все прекрасно. Не знаю, кто говорит, что в нашем футболе есть проблемы. Я такого мнения не слышал», — отметил Мамаев на вопрос о том, какие, по его мнению, существуют глобальные проблемы в российском футболе. Его слова передает sport24. Павел Мамаев завершил профессиональную карьеру в 2022 году. За свою карьеру он выступал за такие клубы, как московское «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Химки». В составе национальной сборной России Мамаев сыграл 15 матчей в период с 2010 по 2016 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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