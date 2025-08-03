Футболист Мамаев честно рассказал о состоянии российского спорта

Бывший полузащитник сборной России по футболку Павел Мамаев заявил, что, по его мнению, в российском футболе отсутствуют серьезные проблемы — там все прекрасно. Об этом он рассказал в интервью журналистам.
«Я считаю, глобально у нас никаких проблем нет. <...> Я считаю, у нас все прекрасно. Не знаю, кто говорит, что в нашем футболе есть проблемы. Я такого мнения не слышал», — отметил Мамаев на вопрос о том, какие, по его мнению, существуют глобальные проблемы в российском футболе. Его слова передает sport24.
Павел Мамаев завершил профессиональную карьеру в 2022 году. За свою карьеру он выступал за такие клубы, как московское «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Химки». В составе национальной сборной России Мамаев сыграл 15 матчей в период с 2010 по 2016 год.
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