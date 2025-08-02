Кандидат в Заксобрание Челябинской области от партии «Новые люди» по округу №9 Владимир Биев умер в 22 года. О смерти молодого политика сообщил его отец Илья Биев.
«С нескончаемой болью и страшным осознанием сообщаю, что мой замечательный сын, Владимир Ильич Биев, вчера закончил свой земной путь. Теперь у него иная дорога на небесах. Нет ужаснее чувства, чем хоронить своих детей!» — написал Биев-старший на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте».
По данным URA.RU, смерть кандидата в ЗСО не носит криминальный характер. Известно, что накануне Владимир Биев ушел из дома и обеспокоенные родные искали его. Отец челябинского политика тапкже написал, что о дате и месте прощания с сыном сообщит позже.
Ранее «Новые люди» на выборах в челябинский парламент нашли кандидатов на все округа. Владимир Биев должен был избираться по округу №9 — место нахождения окружной избирательной комиссии город Миасс.
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