02 августа 2025

Пермские власти принудительно снесли стелы автосалонов в Камской долине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Владелец не произвел добровольный демонтаж конструкций
Владелец не произвел добровольный демонтаж конструкций Фото:

В Перми по решению властей были демонтированы три стелы, установленные в районе Камской долины. Сооружения находились возле автосалона Crystal Motors на улице Спешилова, 101, и использовались в качестве рекламы сервисов по ремонту и выкупу машин.

«В ходе мониторинга было выявлено размещение рекламных конструкций <...> без необходимых разрешений на установку и эксплуатацию. Несмотря на уведомление, требование о сносе не было исполнено владельцем. В связи с этим было издано распоряжение. В результате конструкции были демонтированы», — написано на сайте администрации Ленинского района Перми.

Ранее власти Перми объявили о планах потратить 135 млн рублей на установку 45 информационных стендов в центре города, оснащенных современными LCD-панелями. Этот проект реализуется для популяризации историко-культурного наследия и интеграции стел в городскую среду.

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В Перми по решению властей были демонтированы три стелы, установленные в районе Камской долины. Сооружения находились возле автосалона Crystal Motors на улице Спешилова, 101, и использовались в качестве рекламы сервисов по ремонту и выкупу машин. «В ходе мониторинга было выявлено размещение рекламных конструкций <...> без необходимых разрешений на установку и эксплуатацию. Несмотря на уведомление, требование о сносе не было исполнено владельцем. В связи с этим было издано распоряжение. В результате конструкции были демонтированы», — написано на сайте администрации Ленинского района Перми. Ранее власти Перми объявили о планах потратить 135 млн рублей на установку 45 информационных стендов в центре города, оснащенных современными LCD-панелями. Этот проект реализуется для популяризации историко-культурного наследия и интеграции стел в городскую среду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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