В Перми по решению властей были демонтированы три стелы, установленные в районе Камской долины. Сооружения находились возле автосалона Crystal Motors на улице Спешилова, 101, и использовались в качестве рекламы сервисов по ремонту и выкупу машин.
«В ходе мониторинга было выявлено размещение рекламных конструкций <...> без необходимых разрешений на установку и эксплуатацию. Несмотря на уведомление, требование о сносе не было исполнено владельцем. В связи с этим было издано распоряжение. В результате конструкции были демонтированы», — написано на сайте администрации Ленинского района Перми.
Ранее власти Перми объявили о планах потратить 135 млн рублей на установку 45 информационных стендов в центре города, оснащенных современными LCD-панелями. Этот проект реализуется для популяризации историко-культурного наследия и интеграции стел в городскую среду.
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