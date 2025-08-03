В Казани прошли сильные дожди. В результате вода размыла почву под дорожным покрытием. На пересечении улиц Сахарова и Закиева провалился асфальт. Из-за этого троллейбус с пассажирами оказался частично зависшим над образовавшейся ямой. Об этом пишут местные telegram-каналы.
«Обрыв на улице Сахарова, куда провалился троллейбус, стал еще больше. Всех пассажиров пытаются эвакуировать. Сейчас транспортное средство буквально висит над обрывом», — пишет telegram-канал «Пул №3».
Согласно кадрам с места происшествия, троллейбус лазурного цвета оказался частично зависшим над большой ямой. Передняя и задняя части его кузова упираются в асфальт за пределами колесной базы транспортного средства. В то же время на улице наблюдается интенсивный дождь.
В результате инцидента на улице образовалась крупная пробка длиной около трех километров. В Госавтоинспекции рассказали, что транспортный поток временно перенаправили на встречную полосу. Движение осуществляется по одной полосе в каждом направлении.
Ранее в Краснодарском крае, вблизи города Горячий Ключ, произошло обрушение пролетной части автомобильного моста из-за наводнения, которое было вызвано сильными дождями в регионе. Инцидент произошел в районе села Фанагорийское. В результате происшествия жертв и пострадавших нет.
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