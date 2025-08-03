Троллейбус повис над водой в затопленной Казани. Видео

В затопленной Казани троллейбус повис над обвалившимся асфальтом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за сильных дождей дорогу на одной из улиц Казани размыло, образовалась яма
Из-за сильных дождей дорогу на одной из улиц Казани размыло, образовалась яма Фото:

В Казани прошли сильные дожди. В результате вода размыла почву под дорожным покрытием. На пересечении улиц Сахарова и Закиева провалился асфальт. Из-за этого троллейбус с пассажирами оказался частично зависшим над образовавшейся ямой. Об этом пишут местные telegram-каналы.

«Обрыв на улице Сахарова, куда провалился троллейбус, стал еще больше. Всех пассажиров пытаются эвакуировать. Сейчас транспортное средство буквально висит над обрывом», — пишет telegram-канал «Пул №3».

Согласно кадрам с места происшествия, троллейбус лазурного цвета оказался частично зависшим над большой ямой. Передняя и задняя части его кузова упираются в асфальт за пределами колесной базы транспортного средства. В то же время на улице наблюдается интенсивный дождь.

В результате инцидента на улице образовалась крупная пробка длиной около трех километров. В Госавтоинспекции рассказали, что транспортный поток временно перенаправили на встречную полосу. Движение осуществляется по одной полосе в каждом направлении.

Ранее в Краснодарском крае, вблизи города Горячий Ключ, произошло обрушение пролетной части автомобильного моста из-за наводнения, которое было вызвано сильными дождями в регионе. Инцидент произошел в районе села Фанагорийское. В результате происшествия жертв и пострадавших нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Казани прошли сильные дожди. В результате вода размыла почву под дорожным покрытием. На пересечении улиц Сахарова и Закиева провалился асфальт. Из-за этого троллейбус с пассажирами оказался частично зависшим над образовавшейся ямой. Об этом пишут местные telegram-каналы. «Обрыв на улице Сахарова, куда провалился троллейбус, стал еще больше. Всех пассажиров пытаются эвакуировать. Сейчас транспортное средство буквально висит над обрывом», — пишет telegram-канал «Пул №3». Согласно кадрам с места происшествия, троллейбус лазурного цвета оказался частично зависшим над большой ямой. Передняя и задняя части его кузова упираются в асфальт за пределами колесной базы транспортного средства. В то же время на улице наблюдается интенсивный дождь. В результате инцидента на улице образовалась крупная пробка длиной около трех километров. В Госавтоинспекции рассказали, что транспортный поток временно перенаправили на встречную полосу. Движение осуществляется по одной полосе в каждом направлении. Ранее в Краснодарском крае, вблизи города Горячий Ключ, произошло обрушение пролетной части автомобильного моста из-за наводнения, которое было вызвано сильными дождями в регионе. Инцидент произошел в районе села Фанагорийское. В результате происшествия жертв и пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...