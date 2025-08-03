Жена сбежавшего из России комика Поперечного* боится американских врачей

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Жена Поперечного* призналась, что боится врачей в США
Жена Поперечного* призналась, что боится врачей в США Фото:

Супруга комика Данилы Поперечного (признан иностранным агентом на территории РФ) Полина Чистякова пожаловалась, что боится американских врачей, поскольку здесь нет привычной записи к терапевту, как это было в России. Об этом она заявила на видео, опубликованном на YouTube-канале Поперечного.

«Ребята, это какой-то ужас. <…> Меня возмущает и пугает [медицина в США]. Более того, у меня на этом случилась гиперфиксация: я так боюсь столкнуться с ситуацией, когда мне понадобится помощь американского врача. Каждый раз, когда я приезжаю в Россию, то делаю полный чек-ап», — сказала Чистякова.

Блогерша утверждает, что в отдельных областях она обладает более глубокими знаниями, чем медицинские специалисты. В частности, она однажды решила не принимать назначенные ей препараты. После удаления зуба мудрости ей советовали использовать «Викодин» для предотвращения отека, однако она отказалась следовать этой рекомендации.

Ранее Поперечный вместе с супругой пожаловались на дорогую жизнь в США. Пара сейчас проживает в Лос-Анджелесе. Комик рассказал о том, что в месяц приходится тратить около пяти тысяч долларов, а большая часть расходов уходит на медицинскую страховку и продукты. Поэтому Поперечный посоветовал не приезжать россиянам в этот город для жизни.

*Данила Поперечный признан иностранным агентом на территории РФ

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Супруга комика Данилы Поперечного (признан иностранным агентом на территории РФ) Полина Чистякова пожаловалась, что боится американских врачей, поскольку здесь нет привычной записи к терапевту, как это было в России. Об этом она заявила на видео, опубликованном на YouTube-канале Поперечного. «Ребята, это какой-то ужас. <…> Меня возмущает и пугает [медицина в США]. Более того, у меня на этом случилась гиперфиксация: я так боюсь столкнуться с ситуацией, когда мне понадобится помощь американского врача. Каждый раз, когда я приезжаю в Россию, то делаю полный чек-ап», — сказала Чистякова. Блогерша утверждает, что в отдельных областях она обладает более глубокими знаниями, чем медицинские специалисты. В частности, она однажды решила не принимать назначенные ей препараты. После удаления зуба мудрости ей советовали использовать «Викодин» для предотвращения отека, однако она отказалась следовать этой рекомендации. Ранее Поперечный вместе с супругой пожаловались на дорогую жизнь в США. Пара сейчас проживает в Лос-Анджелесе. Комик рассказал о том, что в месяц приходится тратить около пяти тысяч долларов, а большая часть расходов уходит на медицинскую страховку и продукты. Поэтому Поперечный посоветовал не приезжать россиянам в этот город для жизни. *Данила Поперечный признан иностранным агентом на территории РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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