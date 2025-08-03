Жена сбежавшего из России комика Поперечного* боится американских врачей

Супруга комика Данилы Поперечного (признан иностранным агентом на территории РФ) Полина Чистякова пожаловалась, что боится американских врачей, поскольку здесь нет привычной записи к терапевту, как это было в России. Об этом она заявила на видео, опубликованном на YouTube-канале Поперечного.
«Ребята, это какой-то ужас. <…> Меня возмущает и пугает [медицина в США]. Более того, у меня на этом случилась гиперфиксация: я так боюсь столкнуться с ситуацией, когда мне понадобится помощь американского врача. Каждый раз, когда я приезжаю в Россию, то делаю полный чек-ап», — сказала Чистякова.
Блогерша утверждает, что в отдельных областях она обладает более глубокими знаниями, чем медицинские специалисты. В частности, она однажды решила не принимать назначенные ей препараты. После удаления зуба мудрости ей советовали использовать «Викодин» для предотвращения отека, однако она отказалась следовать этой рекомендации.
Ранее Поперечный вместе с супругой пожаловались на дорогую жизнь в США. Пара сейчас проживает в Лос-Анджелесе. Комик рассказал о том, что в месяц приходится тратить около пяти тысяч долларов, а большая часть расходов уходит на медицинскую страховку и продукты. Поэтому Поперечный посоветовал не приезжать россиянам в этот город для жизни.
*Данила Поперечный признан иностранным агентом на территории РФ
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