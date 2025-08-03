Игорь Корнелюк отказался писать музыку для ремейка «Бандитского Петербурга»

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Корнелюк написал музыку для «Бандитского Петербурга», который был снят 25 лет назад
Корнелюк написал музыку для «Бандитского Петербурга», который был снят 25 лет назад Фото:

Советский и российский певец, композитор Игорь Корнелюк рассказал, что не будет писать музыку для ремейка сериала «Бандитский Петербург». Об этом он рассказал в интервью журналистам.

"Не буду. <...> Ну, а зачем? Ну, тут все уже сделано. Нет, уж это кажется…", — сказал Корнелюк в разговоре с корреспондентом Фонтанка.ру.

Ранее появилась информация о том, что культовый сериал «Бандитский Петербург», транслировавшийся в 2000-х годах, планируют возобновить или снять его ремейк. В мае 2025 года стало известно, что телеканал РЕН ТВ получил права на экранизацию произведений Андрея Константинова, посвященных бандитскому Петербургу, заключив соответствующее соглашение с вдовой писателя. Тем не менее, до настоящего времени никаких деталей относительно нового проекта официально объявлено не было.

Ранее режиссер оригинального сериала Владимир Бортко рассказал журналистам, что ничего не знает о возможном перезапуске "Бандитского Петербурга". Он пожелал авторам проекта удачи, но тему с журналистами обсуждать отказался и бросил трубку.

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Советский и российский певец, композитор Игорь Корнелюк рассказал, что не будет писать музыку для ремейка сериала «Бандитский Петербург». Об этом он рассказал в интервью журналистам. "Не буду. <...> Ну, а зачем? Ну, тут все уже сделано. Нет, уж это кажется…", — сказал Корнелюк в разговоре с корреспондентом Фонтанка.ру. Ранее появилась информация о том, что культовый сериал «Бандитский Петербург», транслировавшийся в 2000-х годах, планируют возобновить или снять его ремейк. В мае 2025 года стало известно, что телеканал РЕН ТВ получил права на экранизацию произведений Андрея Константинова, посвященных бандитскому Петербургу, заключив соответствующее соглашение с вдовой писателя. Тем не менее, до настоящего времени никаких деталей относительно нового проекта официально объявлено не было. Ранее режиссер оригинального сериала Владимир Бортко рассказал журналистам, что ничего не знает о возможном перезапуске "Бандитского Петербурга". Он пожелал авторам проекта удачи, но тему с журналистами обсуждать отказался и бросил трубку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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