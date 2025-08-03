Игорь Корнелюк отказался писать музыку для ремейка «Бандитского Петербурга»

Советский и российский певец, композитор Игорь Корнелюк рассказал, что не будет писать музыку для ремейка сериала «Бандитский Петербург». Об этом он рассказал в интервью журналистам.
"Не буду. <...> Ну, а зачем? Ну, тут все уже сделано. Нет, уж это кажется…", — сказал Корнелюк в разговоре с корреспондентом Фонтанка.ру.
Ранее появилась информация о том, что культовый сериал «Бандитский Петербург», транслировавшийся в 2000-х годах, планируют возобновить или снять его ремейк. В мае 2025 года стало известно, что телеканал РЕН ТВ получил права на экранизацию произведений Андрея Константинова, посвященных бандитскому Петербургу, заключив соответствующее соглашение с вдовой писателя. Тем не менее, до настоящего времени никаких деталей относительно нового проекта официально объявлено не было.
Ранее режиссер оригинального сериала Владимир Бортко рассказал журналистам, что ничего не знает о возможном перезапуске "Бандитского Петербурга". Он пожелал авторам проекта удачи, но тему с журналистами обсуждать отказался и бросил трубку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.