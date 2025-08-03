Украинское командование усиливает свою группировку на северо-восточном направлении, концентрируя силы в Сумской области. Об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
«Противник не прекращает наращивать состав своей группировки в Сумской области: из резервов и со всех участков фронта на северо-восток Украины перебрасываются элитные подразделения, имеющие на вооружении преимущественно натовские артиллерийские установки и бронемашины», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, Киев сосредотачивает в этом районе наиболее боеспособные части, включая подразделения, вооруженные западной техникой. Целью может быть как усиление обороны региона, так и подготовка к возможным активным действиям. Официального подтверждения этой информации со стороны украинских властей на момент публикации не поступало.
Ранее российские военные активно применяли беспилотники «Черника-2» для нанесения точечных ударов по украинским объектам в Сумской области, а также уничтожали позиции ВСУ с помощью танков и артиллерии. На этом направлении фиксировались ожесточенные бои, в ходе которых украинская сторона уже перебрасывала элитные подразделения для удержания контроля над ключевыми районами.
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