Киев стягивает элитные части и оружие НАТО в Сумскую область

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Киев стягивает резервы со всего фронта в Сумскую область, рассказал источник
Киев стягивает резервы со всего фронта в Сумскую область, рассказал источник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинское командование усиливает свою группировку на северо-восточном направлении, концентрируя силы в Сумской области. Об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

«Противник не прекращает наращивать состав своей группировки в Сумской области: из резервов и со всех участков фронта на северо-восток Украины перебрасываются элитные подразделения, имеющие на вооружении преимущественно натовские артиллерийские установки и бронемашины», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Киев сосредотачивает в этом районе наиболее боеспособные части, включая подразделения, вооруженные западной техникой. Целью может быть как усиление обороны региона, так и подготовка к возможным активным действиям. Официального подтверждения этой информации со стороны украинских властей на момент публикации не поступало.

Ранее российские военные активно применяли беспилотники «Черника-2» для нанесения точечных ударов по украинским объектам в Сумской области, а также уничтожали позиции ВСУ с помощью танков и артиллерии. На этом направлении фиксировались ожесточенные бои, в ходе которых украинская сторона уже перебрасывала элитные подразделения для удержания контроля над ключевыми районами.

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Украинское командование усиливает свою группировку на северо-восточном направлении, концентрируя силы в Сумской области. Об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. «Противник не прекращает наращивать состав своей группировки в Сумской области: из резервов и со всех участков фронта на северо-восток Украины перебрасываются элитные подразделения, имеющие на вооружении преимущественно натовские артиллерийские установки и бронемашины», — рассказал собеседник агентства. По его словам, Киев сосредотачивает в этом районе наиболее боеспособные части, включая подразделения, вооруженные западной техникой. Целью может быть как усиление обороны региона, так и подготовка к возможным активным действиям. Официального подтверждения этой информации со стороны украинских властей на момент публикации не поступало. Ранее российские военные активно применяли беспилотники «Черника-2» для нанесения точечных ударов по украинским объектам в Сумской области, а также уничтожали позиции ВСУ с помощью танков и артиллерии. На этом направлении фиксировались ожесточенные бои, в ходе которых украинская сторона уже перебрасывала элитные подразделения для удержания контроля над ключевыми районами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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