Дроны ВС РФ уничтожают украинские объекты в Сумской области: карта СВО за 2 августа

Российские военные активно используют беспилотники «Черника-2» для уничтожения украинских объектов в Сумской области. Причем дроны способны проникать глубоко в тыл позиций противника в регионе. Об этом журналистам рассказал член отряда спецназначения «Тени» Добровольческого корпуса с позывным Монах. Бойцы ВС РФ успешно поражают позиции противника и на других фронтовых направлениях. Карта спецоперации на Украине на 2 августа — в материале URA.RU.
Точность и мобильность дронов РФ позволяют заходить глубоко в тыл Сумской области
Беспилотники «Черника-2» используются для нанесения точечных ударов по украинским объектам в глубине Сумской области. Об этом в беседе с ТАСС рассказал боец с позывным Монах. По его словам, «Черника-2» позволяет наносить удары на расстоянии более 30 километров от линии боевого соприкосновения. Сам фронт в настоящий момент заметно сдвинулся, что позволяет поражать украинские позиции глубоко в тылу сумского направления.
У "Черники-2" гораздо больший запас хода, в воздухе получается провисеть 1,5 часа. Можно подняться на высоту 3000 метров и находиться там до часа. Ни на одной мультироторной системе это невозможно. Есть режимы, которые позволяют автоматически удерживать высоту. В условиях избыточно наполненного радиоэфира, когда все летают, очень упрощается работа самого пилота", — сообщил Монах.
Он также отметил, что развертывание беспилотной авиационной системы занимает считаные минуты. Экипаж может быстро покинуть район запуска благодаря большой дальности полета аппарата. По его словам, «Черника-2» называют современным снайперским комплексом за точность и мобильность применения.
Также экипажи танков Т-80БВМ группировки «Север» уничтожили личный состав и скрытые позиции ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, ВС РФ в Сумской области зачищают лесополосы на юго-восточных окраинах Юнаковки и отбивают украинские атаки. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко. ВСУ потеряли 10 штурмовых групп при попытке вернуть под контроль Юнаковку, рассказали журналистам в силовых структурах.
ВСУ, пытаясь удержать позиции, запустили элиту: харьковское направление
Командование ВСУ перебросило под Волчанск Харьковской области элитную первую отдельную бригаду территориальной обороны. Об этом ТАСС сообщили российские силовые структуры. По данным источника, это решение связано с попытками вернуть утраченные позиции в данном районе.
Он уточнил, что первоначально в состав этого подразделения входили участники операции в Донбассе и иностранные наемники. Позднее, по его словам, выжившие представители неонацистских формирований были переведены на должности инструкторов, а основной состав бригады пополнили мобилизованные граждане Украины.
Пункты управления дронов ВСУ уничтожены: южнодонецкое направление
Артиллерийские подразделения 29-й армии группировки «Восток» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в районе села Искра на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В министерстве уточнили, что артиллерийские расчеты осуществили точечные удары после проведения воздушной разведки. По данным Минобороны, операция позволила нарушить работу украинских дронов на данном участке фронта. Также отмечается, что уничтожение пунктов управления дронами снизило риски атак с воздуха по позициям российских сил и гражданской инфраструктуре в регионе.
По мосту Константиновки ударили ФАБ: донецкое направление
Российский бомбардировщик впервые применил тяжелую авиабомбу ФАБ-3000 для удара по мосту в районе Константиновки. Об этом сообщили военкоры «Русской весны» в своем telegram-канале. Военные обозреватели отмечают, что после успешного применения ФАБ-3000 российские военные обратили внимание на другие мосты, находящиеся в радиусе действия бомбардировщиков.
Российские войска также приближаются к городам Белицкое и Доброполье (Донецкая область). Об этом сообщает Readovka. По данным журналистов, подразделения 51-й гвардейской общевойсковой армии продвигаются к Доброполью с северного направления, а также ведут активные боевые действия в районе Нового Шахово и Ивановки. ВС РФ также продвинулись более чем на километр западнее Верхнекаменского.
Дроны поражают украинские позиции
Российские военные с помощью дронов также уничтожили пункты управления ВСУ в Днепропетровской области. В населенном пункте Январское операторы ударных БПЛА «Молния» из группировки «Восток» нанесли удары по украинским целям. Для атаки использовались ударные дроны ВС РФ, уточнили в военном ведомстве.
Безуспешные попытки ВСУ удержаться: купянское направление
Вооруженные силы Украины продолжают безуспешные попытки удержать населенный пункт Московка, расположенный на северных окраинах Купянска в Харьковской области. Об этом журналистам рассказал Марочко.
По словам эксперта, удержание ВСУ позиций в Московке имеет для украинской стороны стратегическое значение. Потеря населенного пункта приведет к уязвимости обороны на северных подступах к Купянску и может способствовать развитию боевых действий непосредственно на территории города.
Марочко также отметил, что на некоторых участках линии соприкосновения российские войска уже ведут наступательные маневры, добиваясь локальных успехов. На северо-востоке Купянска, по его данным, наблюдается продвижение российских подразделений: на одной из улиц города под их контроль перешли порядка десяти домовладений.
Также в Харьковской области российские бойцы выбили ВСУ с северного побережья реки Волчья в Волчанске. Противник пытается заходить в этот населенный пункт на юго-западе, но силы РФ наносят по нему удары, отметил Марочко. Район автовокзала Волчанска уже перешел под плотный огневой контроль российских военных, добавил эксперт.
Активные бои и наступление: покровское и запорожские направления
Российские подразделения продолжают активное наступление на покровском направлении, ведя ожесточенные бои в населенных пунктах Удачное, Котлино, Леонтовичи и Лысовка. Об этом сообщают военкоры. По их словам, российские силы развивают наступление от Родинского на Шевченко, оказывая давление на позиции противника с восточного фланга.
На запорожском направлении также продолжаются активные бои, особенно в районах населенных пунктов Плавни, Степногорск, Малая Токмачка и Новоданиловка. Обе стороны пытаются закрепиться на выгодных рубежах.
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