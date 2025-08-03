Пушилин: ситуация для ВСУ на Красноармейском направлении стала критической

ВСУ испытывают серьезные трудности на красноармейском направлении, поскольку вокруг самого Красноармейска (Покровск) постепенно формируется окружение, в котором оказались украинские военнослужащие. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
«Красноармейское направление: здесь сообщается о продвижении в ряде населенных пунктов <…> Могу сказать, что противник находится практически в критической ситуации, потому что кольцо вокруг самого Красноармейска сжимается. С нескольких направлений продвигаются наши подразделения», — сказал Пушилин в своем видеообращении. Оно опубликовано в его telegram-канале.
Также он заявил, что трасса между Красноармейском и Константиновкой перешла под контроль российских военных. Кроме того, Пушилин отметил, что оба берега Клебан-Быкского водохранилища тоже контролируют ВС РФ.
Ранее Пушилин рассказал о начале боев в Димитрове. В конце июля ВС РФ начали наступать на окраинах города. По его словам, группировки ВСУ на данной территории оказались в затруднительном положении, пишет «Царьград».
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