Карасин: США покажут свою реальную позицию по России на встрече с Уиткоффом

Контакты между США и Россией на встрече со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом позволят понять реальную позицию Вашингтона по отношению к Москве. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«В дипломатии всегда лучше быть более рациональным. Поэтому все эмоции, которые захватили медийное пространство со всякими заявлениями и ссылками на большие имена, на Трампа, надо воспринимать спокойно», — заявил Карасин, передает издание «Известия». Именно прямой диалог покажет подлинный настрой Соединенных Штатов в вопросах взаимодействия с Россией, подчеркнул он.
Ранее стало известно, что Уиткофф в ближайшее время посетит Россию с рабочим визитом на фоне завершения «срока для урегулирования» конфликта на Украине и подготовки новых антироссийских санкций. Российские власти подчеркивают, что политика давления и угроз со стороны США не способна изменить условия урегулирования, которые последовательно отстаивает российская сторона.
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