Дмитриев: России и США потребуется еще несколько встреч

Для разрешения всех разногласий между Россией и США потребуется провести еще несколько встреч. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.
«Потребуется еще ряд встреч для того, чтобы решить все наши разногласия, но главное, что мы видим позитивный созидательный настрой, безусловно, администрации президента (США Дональда — ред.) Трампа, ключевых его представителей», — сообщил Дмитриев, передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что уже достигнут «значимый прогресс» в переговорах.
Дмитриев пригласил американских коллег в Россию и выразил надежду на то, что все диалоги с американской стороной приведут к положительному результату. При этом он отметил, что некоторые государства пытаются сорвать диалог между странами. Несмотря на это, по его словам, администрация президента США Дональда Трампа ведет себя в диалоге с РФ уважительно.
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