Дмитриев: России и США потребуется еще несколько встреч

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Дмитриев заявил, что администрация США ведет себя в диалоге с РФ уважительно
Дмитриев заявил, что администрация США ведет себя в диалоге с РФ уважительно Фото:

Для разрешения всех разногласий между Россией и США потребуется провести еще несколько встреч. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

«Потребуется еще ряд встреч для того, чтобы решить все наши разногласия, но главное, что мы видим позитивный созидательный настрой, безусловно, администрации президента (США Дональда — ред.) Трампа, ключевых его представителей», — сообщил Дмитриев, передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что уже достигнут «значимый прогресс» в переговорах.

Дмитриев пригласил американских коллег в Россию и выразил надежду на то, что все диалоги с американской стороной приведут к положительному результату. При этом он отметил, что некоторые государства пытаются сорвать диалог между странами. Несмотря на это, по его словам, администрация президента США Дональда Трампа ведет себя в диалоге с РФ уважительно.

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Для разрешения всех разногласий между Россией и США потребуется провести еще несколько встреч. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. «Потребуется еще ряд встреч для того, чтобы решить все наши разногласия, но главное, что мы видим позитивный созидательный настрой, безусловно, администрации президента (США Дональда — ред.) Трампа, ключевых его представителей», — сообщил Дмитриев, передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что уже достигнут «значимый прогресс» в переговорах. Дмитриев пригласил американских коллег в Россию и выразил надежду на то, что все диалоги с американской стороной приведут к положительному результату. При этом он отметил, что некоторые государства пытаются сорвать диалог между странами. Несмотря на это, по его словам, администрация президента США Дональда Трампа ведет себя в диалоге с РФ уважительно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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